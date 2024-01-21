محافظة طريف (السعودية): شهدت سماء محافظة طريف تحليق أكثر من 1000 صقر ضمن فعاليات "مهرجان الصقور" بمنطقة الحدود الشمالية في نسخته التاسعة، وسط أجواء حماسية وتنافسية بين الصقارين من داخل المملكة وخارجها خلال 16 شوطاً بأنواع مختلفة من الطيور التي انطلقت يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم غد الاثنين.

وشهدت السباقات واستعراض الطيور، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة طيلة الأيام الماضية، إقبالاً لافتاً من الأهالي والزوار كونها إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية.

ويهدف المهرجان إلى صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية التاريخية إلى الأجيال القادمة على يد خبراء متخصصين في تربية الصقور.