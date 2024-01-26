موسكو: مددت محكمة في موسكو الجمعة لمدة شهرين حتى 30 آذار (مارس)، الحبس الموقت للصحافي إيفان غيرشكوفيتش الذي يعمل لحساب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية والموقوف منذ نهاية آذار (مارس) 2023 في روسيا بشبهة "التجسس" التي رفضها محاموها.

وقال الجهاز الإعلامي في محكمة ليفورتوفسكي في بيان نشر عبر تلغرام "مددت فترة توقيف إيفان غيرشكوفيتش (..) لشهرين".

واتخذ القرار في جلسة مغلقة ونشرت المحكمة مقطعا مصورا يظهر فيه الصحافي الأميركي البالغ 32 عاما مصغيا إلى الحكم الذي تتلوه القاضية وهو مكتوف اليدين في قفص الاتهام.

واقتيد إلى المحكمة في شاحنة بيضاء ورافقه إلى داخل القاعة رجل ملثم وعناصر من الشرطة على ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس في المكان.

أوقف إيفان غيرشكوفيتس مراسل "وول ستريت جورنال" الذي سبق أن تعاون مع وكالة فرانس برس في موسكو، من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي خلال تحقيق كان يجريه في إيكاترنبورغ في منطقة أورال في آذار (مارس) 2023.

وهو متهم بالتجسس ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما لكنه يرفض هذه الاتهامات على غرار الولايات المتحدة وصحيفته وأوساطه وعائلته.

أحكام طويلة

ولم تقدم روسيا أي دليل على هذه الاتهامات وصنفت الإجراءات على أنها سرية.

في السنوات الأخيرة أوقف عدة مواطنين أميركيين في روسيا وصدرت في حقهم أحكام طويلة. وتتهم واشنطن التي تدعم كييف في وجه الجيش الروسي منذ سنتين، موسكو بمحاولة مبادلة هؤلاء بروس مسجونين في الولايات المتحدة.

في منتصف كانون الأول (ديسمبر)، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن غيرشكوفيتش والأميركي بول ويلان وهو عنصر سابق في البحرية الأميركية مسجون في روسيا منذ العام 2018.