بغداد: تعهدت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي ائتلاف من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، الجمعة مواصلة هجماتها ضد التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية، رغم المباحثات المرتقبة بين بغداد وواشنطن حول وجود هذه القوات في الأراضي العراقية.

وأعلن العراق والولايات المتحدة الخميس عن مباحثات مقبلة حول مستقبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأكدت بغداد أن هذه العملية ستمهد الطريق لجدول زمني بشأن "الخفض التدريجي" لعديد القوات الأجنبية المنتشرة على أراضيها.

وتأتي هذه المبادرة في سياق إقليمي شديد التوتر، فمنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر استهدفت أكثر من 150 ضربة بطائرات مسيّرة وصواريخ القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا، في انعكاس مباشر للحرب في غزة بين إسرائيل حليفة واشنطن، وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

واعتبرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أن "الإذعان الأميركي لطلب الحكومة العراقية... ما كان ليكون لولا ضربات المقاومة".

غير أنها اعتبرت في الآن نفسه أن هذه محاولة أميركية "لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت".

وتعهدت أن "رد المقاومة الإسلامية... هو الاستمرار بالعمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي" حتى "تتبين حقيقة نواياهم ومدى جدية التزامهم بإخراج قواتهم الغازية من العراق"، وفق ما جاء في البيان.

اتفقت واشنطن وبغداد الخميس على إطلاق مجموعات عمل في إطار "اللجنة العسكرية العليا" ستدرس مستقبل التحالف في ضوء "الخطر" الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية وقدرات قوات الأمن العراقية.

وقالت الخارجية العراقية إن مجموعات العمل ستتولى "صياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية".

في واشنطن قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ للصحافة إن حجم القوة العسكرية الأميركية في العراق "سيكون بالتأكيد جزءا من المناقشات مع تقدم الأمور".

لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية قال إن المحادثات "ليست مفاوضات بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق".

ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا زهاء 900 جندي أميركي، في إطار عمل التحالف الدولي الذي أطلقته واشنطن عام 2014.