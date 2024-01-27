واشنطن: صرّح رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الجمعة أنه لن يتم الاتفاق على أي نص بشأن تجديد التمويل العسكري لأوكرانيا.

واعتبر في رسالته إلى النواب أن مجلس الشيوخ يتوصل التوصل إلى اتفاق حول هذا الاقتراح الذي لن يوافق عليه الحزب الجمهوري في مجلس النواب، و"هذا يعني أنه سيصله ميتاً".

وكان الجمهوريون قد وافقوا على ربط قانون تقديم المساعدات مع حزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويضغط الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويشكك ترامب في دعم واشنطن لجهود الحرب في أوكرانيا، فيما يضع الخوف من الهجرة غير الشرعية في قلب حملته الانتخابية.

الإصلاحات الحدودية

وعارض ترامب الإصلاحات الحدودية الواسعة التي يجري التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، وقال إنها "بلا معنى.

وإذ حمّل جونسون بايدن مسؤولية "الكارثة الحدودية" مشيراً إلى أن الجمهوريين سيسعون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بدءًا من الأسبوع المقبل، يبدو أن عزله غير ممكن في ظل الغالبية الديمقراطية التي تمثل 51 من أصل 100 عضو.