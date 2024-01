إيلاف من واشنطن: عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، عن استيائه الشديد من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال.

وإذ اعتبر القرار "فشلا مقززا"، قال إنه "يساعد موسكو، لأنه يجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية".

President Biden’s decision to place a pause on pending natural gas export terminals is outrageous.



By bending the knee to climate activists, the President is empowering Russia, weakening U.S. energy security, and forcing Europe’s reliance on dirty, Russian exports.



An abject…