إيلاف من واشنطن: عبّر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، عن استيائه الشديد من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال.

وإذ اعتبر القرار "فشلا مقززا"، قال إنه "يساعد موسكو، لأنه يجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية".

President Biden’s decision to place a pause on pending natural gas export terminals is outrageous.



By bending the knee to climate activists, the President is empowering Russia, weakening U.S. energy security, and forcing Europe’s reliance on dirty, Russian exports.



An abject… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 26, 2024

وكتب جونسون عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي (X): "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن". وأضاف: بـ"الركوع للناشطين في مجال المناخ، يضعف بايدن أمن الطاقة الأميركي، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على الصادرات الروسية القذرة".

ويبدو أن جونسون يبني اتهامه لبايدن بدعم اقتصاد روسيا من خلال الربط بين قراره بوقف إصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتصريح نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، في كانون الأول (ديسمبر) 2023، الذي قال حينذاك إن روسيا تخطط لاحتلال 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2035. وهي نفس الكمية التي كانت تشغلها سابقًا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

البيت الأبيض:

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن وقف مؤقت لإصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي كان على مدى العامين الماضيين يحلّ محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وتم تبرير صدور القرار بالتماشي مع تغيّرات المناخ، التي اعتبرها البيت الأبيض "التحدي الوجودي والتهديد الرئيسي في عصرنا".