إيلاف من دبي: قالت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي الأحد إن الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "سيئان بنفس القدر" بالنسبة للأمة الأميركية، وذلك في حوار مع دانا باش على شبكة سي أن أن.

وانتقدت هيلي المرشحين الرئاسيين الأوفر حظا لتركيزهما كثيرا على الماضي وعدم التحدث عن 'حلول المستقبل'. قالت إنها لا تسعى إلى الثأر بل تحاول تحقيق فوز مفاجئ في نيو هامبشاير في هذا الأسبوع.

وعندما تم الضغط عليها أكثر بشأن ما إذا كان بايدن وترامب 'سيئان بنفس القدر'، أخبرت باش أنهما كذلك وهاجمتهما بسبب سنهما.

قالت هيلي: 'لو كان أحدهما جيدًا، لما كنت سأترشح. نعم، إنهما سيئان بنفس القدر، ولهذا السبب أترشح لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى بايدن أو ترامب. لا أعتقد أننا بحاجة إلى وجود شخصين يبلغان من العمر 80 عامًا يجلسان في البيت الأبيض عندما يتعين علينا التأكد من أننا قادرون على التعامل مع وضع الحرب الذي نحن فيه'.

تابعت: 'نحن بحاجة إلى رئيس في قمة مستواه. في الوقت الحالي، لا أعلم إن كان الناس يشعرون بهذا مع أي منهما'.

ويعد بايدن وترامب المتنافسين الأوفر حظًا في حزبيهما في انتخابات نوفمبر المقبل. وتعرض بايدن (81 عاما) لانتقادات متكررة بسبب عمره بينما واصلت هيلي الدعوة إلى 'زعيم من جيل جديد' في الحزب الجمهوري.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يوم الأحد انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، تاركا هيلي باعتبارها المنافس الرئيسي الوحيد لترامب في السباق الجمهوري، وهي تتخلف عنه حاليًا بنحو 11 نقطة في نيو هامبشاير.

المصدر: "سي أن أن"