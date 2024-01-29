إيلاف من لندن: كثفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحركهما لمواجهة تهديدات إيران، بحزمة عقوبات جديدة.

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن التهديدات بالقتل على أراضي المملكة المتحدة والعصابات الإجرامية التي تنفذ أوامر النظام في الخارج.

أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن عقوبات جديدة لمواجهة التهديد الداخلي الذي يشكله النظام الإيراني، الذي يسعى إلى تصدير القمع والمضايقة والإكراه ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

عصابات إجرامية

وفرضت المملكة المتحدة اليوم الإثنين، عقوبات على سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بما في ذلك كبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء العصابات الإجرامية المنظمة الذين يتعاونون مع النظام، من أجل كشف وتعطيل أنشطة إيران في المملكة المتحدة وخارجها.



والمسؤولون الإيرانيون المدرجون اليوم هم أعضاء في الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والتي تم الكشف عنها في تحقيق أجرته قناة ITV حول مؤامرات لاغتيال مذيعين تلفزيونيين من قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية على أراضي المملكة المتحدة. وكانت هذه المؤامرة مجرد أحدث تقرير موثوق عن محاولة النظام لترهيب أو قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مرتبطين بالمملكة المتحدة، مع وقوع ما لا يقل عن 15 تهديدًا من هذا القبيل منذ كانون الثاني (يناير) 2022.



ويوجه النظام الإيراني تهديداته عبر العصابات الإجرامية في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، استهدفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة زعماء العصابات الإجرامية الذين يعملون مع إيران، على سبيل المثال ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، رئيس عصابة إجرامية دولية وتهريب، والذي كان مرتبطًا بمقتل معارض إيراني في إسطنبول عام 2019.

تصريح كاميرون

وقال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون: يشكل النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه تهديدا غير مقبول لأمن المملكة المتحدة.

وتكشف حزمة العقوبات الجديدة أدوار المسؤولين الإيرانيين والعصابات المتورطة في النشاط الذي يهدف إلى تقويض وإسكات وتعطيل الحريات الديمقراطية التي نقدرها في المملكة المتحدة.

ولقد أرسلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع هذا التهديد. واستدعى وزير الخارجية القائم بالأعمال الإيراني في 22 كانون الأول (ديسمبر)، لتوضيح أنه لن يتم التسامح مع تهديدات النظام الإيراني.

وتم الإعلان عن حزمة العقوبات اليوم بموجب النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر) 2023.

حُزم العقوبات

وحتى الآن، فرضت المملكة المتحدة أكثر من 400 عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية ردًا على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وبرنامج الأسلحة النووية وتأثيره الخبيث على المستوى الدولي.

وتندرج تصنيفات اليوم ضمن نظام العقوبات الجديد على إيران في المملكة المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر) 2023، ويمنح المملكة المتحدة صلاحيات جديدة واسعة النطاق لمحاسبة إيران وأولئك الذين يقومون بنشاطها العدائي.

كلام كليفرلي

وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي: لقد حاول النظام الإيراني تقويض ديمقراطيتنا من خلال القمع، وسنواصل اتخاذ الإجراءات عند الضرورة لحماية بلدنا وقيمنا وحرية التعبير.

وأضاف: لا يمكننا أن نسمح للأنظمة الأجنبية بالتعاون مع المجرمين لتهديدنا. إن فرض عقوبات على هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل لصالح النظام الإيراني سوف يذكرها بأننا سنرد.

وقال كليفرلي: أولويتي هي حماية شعبنا والدفاع عن أسلوب حياتنا، والمملكة المتحدة لن تتسامح مع تهديدات النظام الإيراني.

المشمولون بالعقوبات

والأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول في المملكة المتحدة هم:

ناجي إبراهيم شريفي زندشتي: رئيس الكارتل الدولي للمخدرات والاتجار بها

محمد أنصاري: مسؤول في الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس تم ذكره في تقرير ITV News لتنسيق التهديد لإيران إنترناشيونال

محمد عبد الرازق كنفاني: ورد اسمه في تقرير قناة آي تي في الإخبارية لتنسيقه التهديد ضد إيران إنترناشيونال

عبد الوهاب كوكاك: مواطن تركي على صلة بمقتل معارض إيراني في إسطنبول

علي كوكاك: مواطن تركي على صلة بمقتل معارض إيراني في إسطنبول

علي اسفنجاني: مواطن إيراني على صلة بمقتل معارض إيراني في إسطنبول

محمد رضا ناصر زاده: مواطن إيراني على صلة بمقتل معارض إيراني في إسطنبول

وتخضع المنظمة التالية أيضًا لعقوبات من قبل المملكة المتحدة وتخضع لتجميد أصولها:

الوحدة 840: مجموعة من الحرس الثوري الإسلامي ورد اسمها في تقرير آي تي في نيوز لتنسيق التهديد ضد إيران إنترناشيونال



منذ بداية عام 2022، استجابت المملكة المتحدة لما لا يقل عن 15 تهديدًا ومؤامرة موثوقة لقتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة على يد النظام الإيراني. وقد دعا النظام علناً إلى قتل هؤلاء الأفراد، وفي بعض الحالات قام باحتجاز ومضايقة عائلاتهم في إيران.

أدوات عقابية

تعمل حكومة المملكة المتحدة مع مجموعة من الشركاء وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية الأفراد في المملكة المتحدة من أي تهديدات من الدولة الإيرانية.

تقوم الحكومة باستمرار بتقييم التهديدات المحتملة في المملكة المتحدة، وتأخذ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وسلامتهم على محمل الجد - أينما نشأت تلك التهديدات.

ويحتوي النظام على تدابير مصممة لاستهداف الأفراد والمنظمات، بما في ذلك صلاحيات التصنيف المصممة لردع حكومة إيران أو الجماعات المسلحة التي تدعمها، من القيام بأنشطة عدائية ضد المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى.