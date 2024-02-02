حائل: في موقع مميز وحيوي وخلاب وفي بوابة عقدة ذات الإطلالة الخلابة عملت أمانة منطقة حائل ضمن جهودها المستمرة للإسهام في جودة الحياة وأنسنة المدن على إعادة تأهيل وتقديم عمل إبداع فني مميز متكامل الخدمات السياحية والترفيهية والرياضية ليتشكل في "متنزه عقدة" محاطاً بأشهر المعالم الجبلية في حائل (سلسلة جبال أجا) ليكون متنفسًا حضريًّا لسكان مدينة حائل وزوارها، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن الأمانة قامت بزيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد وتحسين المشهد الحضري، وتأهيلية وفق أعلى مقومات جودة الخدمات المتنوعة ليصبح أيقونة فريدة ومعلمًا بارزًا من معالم المنطقة السياحية والترفيهية، مشيرًا إلى أنها بدأت من وقت مبكر في أعمال تتماشى مع معايير وجودة الحدائق المتميزة في شكل جديد يتواكب مع طبيعة وتناغم أنسنة المدن وفق خطط منظمة وجميلة تعزز من رفع كفاءات منظومة المتنزهات وتكون متنفسًا صحيًا لمختلف الفئات العمرية من مرتاديها.

ويُعد متنزه عقدة من أهم المتنزهات والحدائق في المنطقة، بمساحة تقدر بـ 82 ألف مترمربع منها 25 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى زراعة 800 شجرة من الأشجار المتنوعة الأكثر جاذبية بالمنطقة، كما يحتوي أيضًا على منطقتين لألعاب الأطفال ، و3 مناطق للملاعب ملاعب رياضية المتنوعة، ومسار درجات بطول 1700 متر طولي يحتوي على العديد من كراسي الجُلوس الحديثة التي تدعم خدمات إلكترونية يحتاجها الزائر للمتنزه.

وأبدى العديد من الزوار والسياح القادمين لمدينة حائل من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها إعجابهم ورضاهم بما يحتويه المتنزه من تنوع في الخدمات والجماليات التي جعلت التميز والتكامل عنونًا لهذا المتنزه، مؤكدين تفرد المتنزهات والحدائق التي هيأتها الأمانة وفق أعلى متطلبات الزائر لمنطقة حائل.