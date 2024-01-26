الحدود الشمالية (السعودية): حظيت المناطق البرية في بلدة "أعيوج" شرق قرية لينة التاريخية، بمنطقة الحدود الشمالية بربيع مميز هذا العام، وتلونت فيها الفياض باللون الأخضر، راسمةً لوحة من الجمال بألوان الربيع المتنوعة التي غيرت ملامح الفياض وزادتها جمالاً، ينساب منها عبق النباتات البرية بأنواعها وكأن كل منها حانوت عطار في طبيعة خلابة تشرق ألوانها من نور شمس الشتاء وتتشكل كلوحة فنية تغري المتنزهين للاستمتاع بأجواء الربيع الجذابة.

عدسة "واس" رصدت جمال الفياض في منطقة "أعيوج" ممثلةً بفياض مطربة، زعبية، وربيعه، والشيوخ، والزقلا، وغيرها من فياض الحجرة التي توشحت باللون الأخضر من النباتات المتنوعة، باعثة في النفس المتعة والانشراح، وجاذبة العديد من المتنزهين من المنطقة وخارجها المستمتعين بأجواء الربيع.