إيلاف من لندن: تستعد أربع من أصغر السفن التابعة للبحرية الملكية البريطانية للتوجه إلى ساحل القطب الشمالي في النرويج للمشاركة في مناورة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي مشاركة السفن الأربع، بعد اكتشاف مشكلة في أكبر سفينة بالأسطول (إتش إم إس كوين إليزابيث)، وستشارك في مناورة "المدافع الصامد"، وهي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، في آذار (مارس) المقبل.

السفينة إليزابيث

وقالت وزارة الدفاع إن سفينة HMS Prince of Wales من المقرر أن تحل محل سفينة HMS Queen Elizabeth التي اضطرت إلى الانسحاب من المهمة بسبب "مشكلة" في المروحة.

وتم إلغاء مغادرة الأسطول الرائد من قاعدة بورتسموث البحرية في عطلة نهاية الأسبوع في اللحظة الأخيرة بعد أن اكتشفت عمليات التفتيش النهائية مشكلة في اقتران المروحة اليمنى على السفينة الحربية التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار جنيه إسترليني.

وأبحرت "مركبات الدورية البلاستيكية" الأربع من طراز P2000 - HMS Biter وBlazer وExploit وTrumpeter، من بورتسموث يوم الاثنين في إطار الاستعدادات النهائية قبل التوجه إلى النرويج.

وحسب قناة (سكاي نيوز)، فإن السفن الأربع، التي تقوم عادة بدوريات على السواحل، يبلغ طول كل منها خمسة أفراد فقط، صغيرة الحجم، ويبلغ طولها ما يزيد قليلاً عن 20 متراً وتزن 54 طناً مقارنة بحاملات الطائرات التي يبلغ طولها 283 متراً وتزن 65 ألف طن.

السفينة آرتشر

وأثناء النشر، سيتعين على المركبة من فئة "آرتشر" التعامل مع درجات حرارة يبلغ متوسطها -6 درجة مئوية، وتنخفض إلى حوالى -30 درجة مئوية في أقصى الشمال عندما تبحر فوق خط العرض 70.

وستغادر زوارق الدورية الأربع بورتسموث في وقت لاحق من هذا الشهر للانتشار لمدة أربعة أشهر، وتسافر عبر هولندا وألمانيا والدنمارك، قبل الوصول إلى وجهتها.

ويأتي ذلك في وقت يتم فيه استدعاء القوات البريطانية للعمل في مناطق متعددة.

نوع المهمات

وقال القائد ريتشارد سكيلتون، قائد سرب القوات الساحلية: "إنه ليس بالأمر الهين أن تأخذ زورق دورية بلاستيكي يبلغ طوله 20 مترًا، مع جسر مفتوح على بعد 1500 ميل شمالًا إلى الدائرة القطبية الشمالية، ولا يبقى هناك فحسب، بل يعمل أيضًا".

واضاف: "لقد عملت شركات السفينة بجد للتحضير وستواجه تحديًا ليس فقط البيئة ولكن أيضًا المهام. في النهاية، هذا هو نوع المغامرة التي تنضم إليها في البحرية الملكية."

ومن جهته، قال الضابط تيموثي سكوت، ضابط الهندسة البحرية في HMS Biter: "إن الانتشار إلى أكثر من 70 درجة شمالًا حيث سيكون متوسط درجة الحرارة أقل من الصفر يمثل تحديًا جديدًا ومثيرًا للسرب".

تجربة سابقة

واضاف: "بناءً على تجربة العام الماضي، سوف نرتقي إلى مستوى التحدي الجديد في بيئة القطب الشمالي القاسية في النرويج ونواصل رحلة العودة إلى جذورنا المتمثلة في حرب القوارب الساحلية الصغيرة."

وفي الأخير، قال متحدث باسم البحرية الملكية: "في السنوات القليلة الماضية، تطور سرب القوات الساحلية من وحدة مكونة من 14 قاربًا كانت تستخدم في الغالب لإعطاء طلاب الجامعات عينة من الحياة في البحرية الملكية إلى قوة تعود إلى جذور قوتها في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

يذكر أن القوات الساحلية متخصصة في عمليات القوارب الصغيرة والسريعة، ودعم تدريبات ومهام القوات البحرية الملكية وحلف شمال الأطلسي في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا.

