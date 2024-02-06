برازافيل: وجه نداء لوقف "التدخلات" الخارجية في الأزمة الليبية الاثنين في برازافيل في ختام اجتماع لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2011.

وأتى هذا الاجتماع، وهو التاسع منذ إنشاء لجنة الاتحاد الإفريقي، تمهيدا لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 نيسان/أبريل في مدينة سرت الليبية.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكونغولي جان-كلود غاكوسو "أعاد أعضاء اللجنة تأكيد دعمهم للعملية السياسية التي تجريها ليبيا والتي تهدف إلى تنظيم انتخابات عامة من شأنها السماح بتوحيد الحكومة".

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وأضاف البيان أن اللجنة "جددت نداءها لكل الأطراف الخارجيين لوقف تدخلاتهم في شؤون ليبيا الداخلية وهي تدخلات (..) تضر بمصالح الشعب الليبي الأساسية وبتطلعاته المشروعة بالاستقرار والسلام والتنمية".

وكان الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو قال في افتتاح الاجتماع "لحل هذه الأزمة، لطالما فضلنا الحوار الليبي الحاضن للجميع كسبيل للمصالحة على أن يسبق العملية الانتخابية" واصفا الحرب في ليبيا بأنها "مأساة".

من جهته، أشار موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إلى أن "الأزمة الليبية طال أمدها كثيرا وكلّفت شعبها غاليا"، وقال إن الأزمة غذت "الإرهاب في منطقة الساحل".

وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن الأزمة الليبية متعددة الأبعاد، عسكرية وأمنية وسياسية ومؤسساتية واقتصادية ومالية.

ومن المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى ساسو نغيسو وفقي محمد، رئيس جزر القمر غزالي عثماني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.