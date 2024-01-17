طرابلس: قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إجراء استفتاء عام حول قضية رفع الدعم عن الوقود.

وتسعى الحكومة لاستطلاع رأي الليبيين قبل اتخاذ القرار في هذا الأمر بحسب تصريح الدبيبة الذي قال في كلمته اليوم الأربعاء، إن الهدف من هذه الخطوة هو منع إهدار الموارد وقطع الطريق على المهربين، مشيرًا إلى أنه على استعداد لاستقبال آراء الجميع بخصوص هذا الأمر .

وقال رئيس حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، إن الحكومة ستعطي للمواطن ثمن البنزين، سواء كان مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين.

تهريب

وأكد الدبيبة أنه "لا يعقل أن نصرف 60 مليار دينار ليبي، أي قرابة 15 مليار دولار على الدعم، بينما يستمر التهريب إلى خارج الحدود ووراء البحار.

وكان رئيس الحكومة في طرابلس كلف لجنة للتواصل مع المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن رفع الدعم عن الوقود، وكيفية إيصال هذا الدعم للمواطنين.

الحكومة الثانية

في المقابل، اعتبرت الحكومة الليبية الثانية، المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، أنها غير معنية برفع الدعم عن الوقود في الوقت الحالي الذي يعاني فيه المواطنون أزمات اقتصادية.

يُذكر أن إنتاج النفط الليبي تعطل مرارا خلال أكثر من 10 سنوات جراء الفوضى التي أعقبت الانتفاضة على العقيد معمر القذافي الذي تشهد البلاد منذ سقوط نظامه عام 2011 نزاعات وانقسامات متكررة. فيما تدير شؤونها حكومتان متنافستان، الأولى في طرابلس، برئاسة الدبيبة تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم الجنرال البارز، خليفة حفتر.