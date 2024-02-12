تونس: أعلن خفر السواحل التونسيون الاثنين فقدان 17 مهاجرا انطلقوا منذ أسبوع في عملية هجرة غير قانونية من سواحل محافظة بنزرت التونسية (شمال).



وقال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي لفرانس برس "تتواصل عمليات البحث عن 17 مهاجرا مفقودا انطلقوا الاثنين الفائت من سواحل بنزرت".

والمفقودون من التونسيين و"من بينهم قاصر وأب وامرأة"، وفقا للجبابلي.

وتظاهر السبت عدد من أهالي المفقودين وسط مدينة بنزرت لمطالبة السلطات بالبحث عن أبنائهم، على ما نقلت وسائل اعلام محلية.

وقضى 13 مهاجرا سودانيا وفقد 27 آخرون قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة في محافظة صفاقس (شرق) وتم انقاذ مهاجرين اثنين.

وجميع هؤلاء من الرجال، وكانوا يحملون بطاقات لجوء.

نقطة انطلاق رئيسية

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب احصاءات أفاد بها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 70 بالمئة عن العام السابق.