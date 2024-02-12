بروكسل: أكد الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أنه يجب التوقف عن التودد لإسرائيل، بأن توقف عمليات القتل في غزة وأنه يجب التحرك الفعلي والرد على ما تقترفه قواتها.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء التنمية لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحضور فيليب لازاريني المدير العام "للأونروا" أن "العديد من القادة والمسؤولين يعبرون عن الذهول بشأن ما يتم ارتكابه في غزة ويتوافدون على إسرائيل متوددين ويطالبونها بضبط النفس وعدم المبالغة في القتل غير المتناسب ولكن دون جدوى وأنه حان الوقت للتحرك". وتساءل بوريل، "إلى أين تريد إسرائيل أن يذهب الفلسطينيون والذين تقوم بترحليهم من مكان إلى آخر ؟ أتريدهم أن يرحلوا إلى القمر؟" وأوضح بوريل، أن قول ذلك لا يعتبر سلوكًا معاديًا للسامية، وأن إسرائيل لم توفر للأوروبيين أي دليل ثابت حتى الآن بشأن الاتهامات الموجهة للأونروا.

الأونروا مستمرة

من جهته، أوضح فيليب لازاريني أنه لن يرضخ لمطالب إسرائيل ولن يقدم استقالته، ولن يستقيل بطلب من طرف واحد وأن الأونروا ستستمر في مهمتها لمساعدة الفلسطينيين. وأضاف أنه قدم توضيحات للمسؤولين الأوروبيين بشأن حقيقة الوضع وبشأن مجرى التحقيقات المختلفة، موضحًا أن التحقيق مستقبلًا يجب أن يشكل ما اقترفه الجميع وتحديدًا استهداف المدارس والمستشفيات واستعمال مرافق الأمم المتحدة في غزة في أعمال عسكرية، وفي إشارة لما اقترفه الجيش الإسرائيلي، قال إنه تحقيق ضروري ويجب أن يكون شاملًا وفعليًا هذه المرة.