طهران: قتل رجل 12 من أفراد أسرته في عملية إطلاق نار جماعي قلّما يحدث مثيل لها في جنوب إيران، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "رجلا يبلغ 30 عاما مدفوعا بخلاف عائلي قَتل 12 من أفراد عائلته بينهم والده وشقيقه بسلاح كلاشنيكوف قرب بلدة فارياب" بمحافظة كرمان، نقلا عن مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إبراهيم حميدي.

وقتل الرجل خلال اشتباك مع قوات الأمن خلال محاولة توقيفه، وفق الوكالة.

ونادرا ما تقع حوادث إطلاق نار جماعي في إيران حيث يُسمح للناس باقتناء بنادق صيد فقط.

في كانون الثاني/يناير، أطلق مجنّد النار داخل قاعدة عسكرية في نفس المحافظة ما أدى إلى مقتل خمسة جنود آخرين قبل أن يلوذ بالفرار.