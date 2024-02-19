إيلاف من مراكش:خلق ڤينيسيوس جينيور، الدولي البرازيلي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني في كرة القدم، الاثنين، الحدث في مراكش.

ڤينيسيوس جينيور في منطقة أكفاي بمراكش

ونشر النجم البرازيلي صورا، على حسابه الرسمي بموقع (x) توثق لزيارته للمدينة الحمراء، بينها صورتان بقميص للمنتخب المغربي، عليه الرقم 2، بدا خلاهما مستمتعا بالمناظر الطبيعية التي تميز منطقة أكفاي، على بعد 40 كيلومترا من مراكش.

في منطقة أكفاي

كما أعاد نجم ريال مدريد نشر صور من حساب اليونسكو بموقع (x)، مما جاء فيها: "اليوم قام فينيسيوس جينيور سفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتعليم للجميع بزيارة ثانوية إعدادية في مراكش (....)شكرا لك،فينيسيوس جينيور،على خلق هذه اللحظة التي لا تنسى بالنسبة للأطفال وعلى دعم منظمة اليونسكو بشكل مستمر". وأضاف حساب اليونسكو: "معا .. دعونا نستغل قوة التعليم".

وخلال زيارته للثانوية الإعدادية قضى النجم البرازيلي أوقاتا لا تنسى بين تلاميذ المؤسسة، حيث شاركهم فرحة لعب مباراة في كرة القدم، كما قاسمهم متعة التعلم داخل الفصول الدراسية.