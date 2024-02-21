ورقة رابحة. طعام هندي. ماثيو بيري. والكتب والكتب والكتب. وتظهر مقتطفات من الرسائل التي حصلت عليها صحيفة التايمز، العقل النشط لأليكسي نافالني، حتى وسط ظروف السجن القاسية

إيلاف من دبي: كان المعارض الروسي أليكسي نافالني حبيس زنزانة خرسانية باردة، وحيدًا مع كتبه يبحث عن عزاء في رسائل أتباعه. كتب لأحد معارفه في يوليو الماضي أن أحدًا لن يستطيع فهم الحياة في السجون الروسية "إلا إن كان هنا"... مضيفاً بروح الدعابة السوداء: "لكن لا حاجة لأحد أن يكون هنا". وكتب نافالني إلى إيليا كراسيلشيك في أغسطس الماضي: "إن طُلب منهم أن يطعموك الكافيار غداً، فستأكل الكافيار، وإن طلب منهم أن يخنقوك في زنزانتك، فسيفعلون".

لا تفاصيل كثيرة عن أشهره الأخيرة، ولا عن ظروف وفاته، ولا حتى عن مكان وجود جثته. لم يقل مساعدوه الكثير أثناء تعاملهم مع خسارته. لكن الأشهر الأخيرة من حياته مذكورة بالتفصيل في تصريحات سابقة منه ومن مساعديه، ومثوله أمام المحكمة، ومقابلات مع أشخاص مقربين منه، ومقتطفات من رسائل خاصة شاركها العديد من الأصدقاء، بما في ذلك كراسيلشيك، مع صحيفة "نيويورك تايمز".

طموح وعزم

بحسب الصحيفة، تكشف هذه الرسائل عمق طموح نافالني وعزمه وفضوله وغروره وثقته المستمرة بأن ما يفعله كان صحيحًا. حتى عندما أثرت ظروف السجن القاسية في جسده – حيث كان يُحرم في كثير من الأحيان من العلاج الطبي وعلاج الأسنان – لم يكن هناك ما يشير إلى أن نافالني فقد صفاء ذهنه، كما تظهر كتاباته.

في محبسه القطبي، كان يتباهى بقراءة 44 كتابًا بالإنكليزية في عام واحد، ويستعد للمستقبل: تحسين أجندته، ودراسة المذكرات السياسية، ومناقشة الصحفيين، وتقديم النصائح المهنية للأصدقاء، وإبداء الرأي في المنشورات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي التي أرسلها إليه فريقه. وفي رسائله العامة، وصف نافالني، الذي كان يبلغ من العمر 47 عامًا عندما توفي، سجنه منذ يناير 2021 بأنه "رحلة فضائية". في الخريف الماضي، أجبر على قضاء معظم وقته في الحبس الانفرادي. مع ذلك، واكب الأحداث الجارية. وفي حديثه مع صديقه المصور الروسي إيفجيني فيلدمان، أسر نافالني أن الأجندة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تبدو "مخيفة جدًا". كتب: "سيصبح ترامب رئيسًا إذا تدهورت صحة الرئيس بايدن. "ألا يثير هذا الأمر قلق الديمقراطيين؟"

تمكن نافالني من إرسال مئات الرسائل بخط يده، بفضل الرقمنة الغريبة لنظام السجون الروسي، وهو من بقايا موجة قصيرة من الإصلاح الليبرالي في منتصف حكم بوتين. كما تواصل مع العالم الخارجي من خلال محاميه الذين رفعوا المستندات أمام النافذة التي تفصلهم بعد منعهم من تمرير الأوراق. وأفاد نافالني في عام 2022 أن مسؤولي السجن غطوا النافذة بورق الألمنيوم. ثم كانت هناك جلسات استماع متكررة في المحكمة بشأن القضايا الجنائية الجديدة التي رفعتها الدولة لتمديد سجنه، أو بشأن الشكاوى التي قدمها نافالني بشأن معاملته. أخبر كراسيلشيك الذي يعيش الآن في المنفى في برلين أنه استمتع بتلك الجلسات، على الرغم من الطبيعة المطاطية للنظام القضائي الروسي. كتب: "إنها تساعدك على التحمل، وتوفر الإثارة والشعور بالنضال". كما أتاح له المثول أمام المحكمة فرصة لإظهار ازدرائه للنظام. في يوليو الماضي، في ختام المحاكمة التي أسفرت عن حكم آخر بالسجن لمدة 19 عاما، قال للقاضي والضباط في قاعة المحكمة إنهم "مجانين". وفي إحدى جلسات الاستماع الأخيرة عبر رابط فيديو في يناير، دافع عن الحق في فترات راحة أطول لتناول الطعام لاستهلاك "كوبين من الماء المغلي وقطعتين من الخبز المقرف". وقال للمحكمة: "أريد أن يكون لدي 10 كتب في زنزانتي".

الكتب دعمته

وفي رسالة إلى كراسيلشيك في أبريل الماضي، أوضح نافالني أنه يفضل قراءة 10 كتب في وقت واحد و"التبديل بينها"، وأصبح يحب المذكرات. وفي رسالة إلى كراسيلشيك في يوليو، أوصى بقراءة كتاب مكون من 1012 صفحة في ثلاثة مجلدات كتبه المنشق السوفياتي أناتولي مارشينكو. وقال إنه أعاد قراءة رواية "يوم في حياة إيفان دينيسوفيتش" لألكسندر سولجينتسين عن معسكرات ستالين، وبدأ الآن يفهم فساد معسكرات العمل في الحقبة السوفياتية.

في الوقت نفسه تقريبًا، كان نافالني يقرأ أيضًا عن روسيا الحديثة. سمع ميخائيل فيشمان، وهو صحفي روسي ليبرالي ومقدم برامج تلفزيونية يعمل الآن في المنفى من أمستردام، من أحد مساعدي نافالني أن زعيم المعارضة قرأ كتابه الجديد عن شخصية المعارضة المغتال بوريس نيمتسوف.

كما تبادلت كيري كينيدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان وابنة السياسي الديمقراطي روبرت كينيدي، الذي اغتيل في عام 1968، الرسائل مع نافالني. أخبرها أنه بكى "مرتين أو ثلاث مرات" أثناء قراءة كتاب عن والدها، وفقًا لنسخة من رسالة مكتوبة بخط يده بالإنكليزية، نشرتها كينيدي على إنستغرام بعد وفاة نافالني.

وشكر نافالني كينيدي لإرسالها له ملصقًا يتضمن اقتباسًا من خطاب والدها حول كيف أن "موجة الأمل" التي تضاعفت مليون مرة "يمكن أن تكتسح أعتى جدران القمع والمقاومة". وكتب نافالني: "آمل أن أتمكن يومًا ما من تعليقها على جدار مكتبي".

التواصل مستمر

غطت رسائل نافالني مجموعة واسعة من المواضيع، بدءا بتوصيات الكتب إلى وفاة الممثل ماثيو بيري، ومن تفضيلات الطعام إلى الحرب في غزة. وانتهت رسالة ديسمبر بأفكار نافالني حول الانشغال بالسياسة الأميركية.

بعد ثلاثة أيام من إرسال نافالني تلك الرسالة، اختفى. وخلال عملية بحث محمومة استمرت 20 يومًا، قال حلفاء نافالني المنفيون إنهم أرسلوا أكثر من 600 طلب إلى السجون والوكالات الحكومية الأخرى. وفي 25 ديسمبر، أعلنت المتحدثة باسم نافالني أنه تم العثور عليه في سجن ناء في القطب الشمالي يعرف باسم "بولار وولف".

كتب نافالني للصحفي سيرجي باركومينكو أنه بحلول الوقت الذي وصل فيه إلى "بولار وولف" كان قد قرأ كل ما كان قادرًا على إحضاره معه، واضطر إلى الاختيار بين الكلاسيكيات في مكتبة سجنه الجديدة: تولستوي أو دوستويفسكي أو تشيخوف. "من كان يستطيع أن يخبرني أن تشيخوف هو الكاتب الروسي الأكثر إحباطاً؟" كتب نافالني في منشور إلى باركومينكو على فيسبوك.

إسكات نافالني

قال باركومينكو إنه تلقى الرسالة في 13 فبراير. وعلى عكس رسائل نافالني السابقة، كانت الرسالة مكتوبة بخط اليد على ورقة دفتر مربعة وأرسلت إليه كصورة بواسطة يوليا نافالنايا، زوجة نافالني. لم تسمح إدارة "بولار وولف" بخدمة كتابة الرسائل الإلكترونية التي كان يقدمها السجن السابق.

اتضح أن الكرملين كان عازمًا على إسكات نافالني. وكان المحامون الذين مثلوه معظم وقته خلف القضبان في السجن، بينما كانت الرسائل والزوار تستغرق وقتًا أطول للوصول إليه في سجنه الجديد. سافرت والدته ليودميلا نافالنايا إلى القطب الشمالي بعد الإعلان عن وفاته، وتلقت السبت إشعارًا رسميًا يفيد بوفاته الساعة 2:17 ظهرًا في اليوم السابق.

يقول الأصدقاء والحلفاء إن إرث نافالني سيعيش جزئيًا من خلال كتاباته في السجن. وقال كراسيلشيك إنه يفكر كثيرًا في الرسالة الأخيرة التي تلقاها في سبتمبر. واختتم نافالني كلامه بافتراض أنه إذا تمكنت كوريا الجنوبية وتايوان من تحقيق الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، فربما تستطيع روسيا ذلك.

المصدر: "نيويورك تايمز"