إيلاف من لندن: أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات ردًا على وفاة أليكسي نافالني، فعاقبت ستة من رؤساء سجن مستعمرة "بولار وولف" العقابية الجزائية في سيبيريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هؤلاء الستة سيخضعون لتجميد أصولهم وسيمنعون من دخول المملكة المتحدة.

وقال وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون: "من الواضح أن السلطات الروسية رأت في نافالني تهديداً وحاولت مراراً إسكاته". وأضاف: "المسؤولون عن المعاملة الوحشية التي تعرض لها نافالني يجب ألا يتوهموا - سنحاسبهم".

ومن بين هؤلاء فاديم كونستانتينوفيتش كالينين، الذي أشرف على معسكر اعتقال آي كي 3، المعروف باسم مستعمرة "الذئب القطبي"، حيث ظل نافالني في الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى أسبوعين في المرة الواحدة.

ودعت الحكومة البريطانية، إلى تسليم جثة نافالني لعائلته وإجراء تحقيق شفاف في وفاته.

