طهران: أعلنت الحكومة الإيرانية الأربعاء أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة طهران في أيار (مايو) بعد أن وجه انتقادات بشأن برنامجها النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي "قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية" الذي سيعقد بين 6 و8 أيار/مايو في إيران.

وأعرب غروسي مؤخراً عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية.

وخلال زيارته الأخيرة في آذار/مارس 2023، التقى غروسي بالرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورحب بـ"المناقشات البناءة" التي اجراها مع السلطات الإيرانية.

لكن في كانون الثاني/يناير، أعرب عن أسفه لقيام إيران بتقييد تعاونها "بصورة غير مسبوقة" مع الوكالة التي باتت كأنها "رهينة" لدى الجمهورية الإسلامية.

وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ العام 2018، عندما انسحب الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على انشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.

وردت إيران ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وبطأت بعد ذلك وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 60 بالمئة في العام الماضي، عقب بدء طهران وواشنطن مفاوضات غير رسمية هدفت الى خفض التوترات بينهما. لكن إيران ما لبثت أن سرعته في نهاية عام 2023.

وفي مطلع شباط/فبراير، أعلن إسلامي وضع اسس مفاعل جديد في اصفهان (وسط)، بعد أيام من الإعلان عن بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.

وتنفي ايران على الدوام بأن يكون لديها طموحات لتطوير القدرة على انتاج اسلحة نووية وتؤكد أن أنشطتها لأغراض سلمية.