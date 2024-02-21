إيلاف من لندن: قال العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إن "الرسائل والبطاقات الرائعة" التي تلقيتها منذ تشخيص السرطان "جعلتني أبكي".

وعقد الملك تشارلز، 75 عامًا، الذي كان يقيم في مزرعة ساندرينغهام الملكية، الأسبوع الماضي، منذ الجولة الأولى من العلاج، لقاءه الأسبوعي وجهًا لوجه مع ريشي سوناك في قصر باكنغهام يوم الأربعاء.

وقال الملك إنه منذ تشخيص إصابته بالسرطان، تلقى "الكثير من الرسائل والبطاقات الرائعة" التي "جعلتني أبكي في معظم الأوقات".

أول لقاء

وهذا هو أول لقاء مباشر بين الملك تشارلز وريشي سوناك مع رئيس الوزراء منذ أعلن قصر باكنغهام أنه مصاب بـ "نوع من السرطان".

وأعلن قصر باكنغهام في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم تشخيص إصابة الملك بنوع من السرطان أثناء خضوعه لعملية جراحية لتضخم البروستاتا. ولم يفصح القصر عن تفاصيل حول نوع السرطان أو نوع العلاج.

وأعرب الملك، في بيان عقب الإعلان، عن "شكره الجزيل" لرسائل الدعم والتمنيات الطيبة التي تلقاها.

في وقت سابق من هذا الشهر، في حدث أقيم في كاتدرائية سالزبوري، تحدثت الملكة كاميلا عن تشخيص زوجها للمرة الأولى.

وأخبرت الملكة بن أبوت، مسعف الرعاية الحرجة: "إن الملك في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف. لقد تأثر للغاية بجميع الرسائل والرسائل التي كان الجمهور يرسلها من كل مكان. وهذا أمر مشجع للغاية".

لقاء هاري

وأعقب هذا الإعلان عودة نادرة إلى المملكة المتحدة للابن الأصغر للملك، الأمير هاري، دوق ساسكس، الذي طار من الولايات المتحدة وزار والده.

وفي الوقت نفسه، تحدث الأمير وليام أمير ويلز، الذي كان يساعد الملك في الواجبات الملكية، للمرة الأولى منذ تشخيص إصابة والده بالسرطان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال لدى وصوله إلى حفل خدمة الإسعاف الجوي في لندن في وسط لندن في 8 فبراير: "نحن نقدر حقًا الرسائل الطيبة من الجميع، شكرًا لكم".

وبدأ علاج الملك تشارلز الثالث كمريض خارجي في وقت سابق من هذا الشهر، وقال قصر باكنغهام إن الملك أرجأ جميع واجباته العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان، لكنه يعتزم مواصلة العمل على الصناديق الحمراء الخاصة بأوراق الدولة.

وقال القصر الملكي أيضًا إن الملك يعتزم تحويل لقاءه الأسبوعي مع رئيس الوزراء من وجهًا لوجه إلى عبر الهاتف لمدة أسبوعين.