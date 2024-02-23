واشنطن: أكد متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا ردا على وفاة المعارض أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "يمكنكم توقع مزيد من الإجراءات من جانب الحكومة لمحاسبة الكرملين على وفاة نافالني. (العقوبات) التي أعلنت اليوم ليست سوى البداية".

وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين حكوميين روس على خلفية وفاة نافالني، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن وزارة الخارجية ستعلن هوية المسؤولين الثلاثة وستدلي بمزيد من التفاصيل خلال اليوم.

ويتهم فريق نافالني الذي توفي بعد ثلاث سنوات على سجنه في ظروف قاسية، الكرملين بالتسبب بقتله ومحاولة إخفاء آثار ذلك.

ويرى الأميركيون على غرار الأوروبيين أن فلاديمير بوتين وحكومته مسؤولان عن وفاة المعارض وهي اتهامات اعتبرتها موسكو "مبتذلة وباطلة". ولم يدلِ الرئيس الروسي بأي تعليقات علنية حول هذه المسألة.

عقوبات جديدة

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في بيان الجمعة فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على أكثر من 500 هدف في روسيا، متعهدا جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدفع ثمنا أعلى" للحرب في أوكرانيا ولوفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.

وحذر بايدن في بيان صدر بمناسبة مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، من أنه "إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما، سيواصل" ذلك.

وتابع أن العقوبات التي وصفتها الخزانة الأميركية بأنها أوسع مجموعة منذ اندلاع الحرب، "ستضمن أن يدفع بوتين ثمنا أعلى لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".

وأوضح الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما أن العقوبات التي يتخطى عددها 500 والتي ستكشف لاحقا خلال النهار، "ستستهدف أفرادا على ارتباط بسَجن نافالني فضلا عن قطاع روسيا المالي والبنية التحتية لصناعتها الدفاعية وشبكات الإمداد وجهات الالتفاف على العقوبات عبر عدة قارات".

وتابع "إننا نفرض أيضا قيودا جديدة للتصدير على حوالى مئة كيان لتأمينها دعما لآلة الحرب الروسية بصورة تلتفّ" على العقوبات.