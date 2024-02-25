واشنطن: أضرم رجل النار في جسده، الأحد، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأميركية، واشنطن.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن إدارة الإطفاء في العاصمة أن رجلا نُقل إلى المتشفى في حالة حرجة، بعدما أشعل النار في جسده، خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقالت الإدارة في منشور على صفحتها الرسمية في منصة "أكس" إن وحدات تابعة لها استجابت قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل للحادث، وكشفت أن الرجل أصيب بعدة حروق، وتم نقله إلى مستشفى المنطقة مصابا بجروح خطيرة .

ولا يعرف بعد، سبب إضرام هذا الرجل النار في جسده.

وقد تواصلت الصحيفة مع السفارة الإسرائيلية للتعليق، لكنها لم تتلق أي رد لحد الساعة.