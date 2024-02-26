إيلاف من القاهرة: أكد هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، إنه يعتبر إقلاعه عن تعاطي المواد غير المشروعة "المخدرات" يعد قراراً مهماً لإعادة اختيار والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوهاً إلى أن بلاده في منتصف معركتها من أجل الديمقراطية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن هانتر قوله بأنه "يوجد الآن (قضايا) أهم بكثير منه نفسه"، وأضاف: "ربما يكون هذا هو الاختبار الأخير لشخص متعاف.. لا أدري".

وفي حزيران (يونيو) 2022، أصدرت زوجة هانتر بايدن السابقة مذكرات تحدثت فيها عن إدمان زوجها السابق للمخدرات، كما تحدثت كاثلين بول (بايدن) عن خيانة ابن جو بايدن لها.

صور تعاطي المخدرات

في 14 شباط (فبراير) من العام الجاري، أعلنت وزارة العدل الأميركية اكتشاف صور على هاتف نجل الرئيس قد تدل على إدمانه للمخدرات، وأكد تقرير الوزارة أنه وفي الصور المذكورة يمكن رؤية أكياس تحتوي على مواد محظورة وأدوات لاستخدامها، وبحسب الوزارة تم التقاط الصور في نهاية عام 2018، وكان هانتر بايدن قد دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.

اختبار الرصانة والنظافة

وأكد هانتر بايدن، أنه يرى حملة إعادة انتخاب والده بمثابة اختبار رئيسي لرصانته ويشعر بمسؤولية البقاء نظيفاً لمنع انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب مرة أخرى، حسبما قال في مقابلة نشرت الإثنين في موقع أكسيوس.

ووفقاً لموقع "فوربس" قال هانتر بايدن لـ "أكسيوس" إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" للانتكاس خلال حملة إعادة انتخاب والده، مضيفًا أنه يشعر بأنه مضطر إلى البقاء رصيناً لأن هناك "شيئاً أكبر بكثير حتى مني على المحك"، وقال نجل الرئيس إن البلاد “في منتصف معركة من أجل مستقبل الديمقراطية”

تحقيقات في مشاريع هانتر

كان الجمهوريون يحققون في مشاريع هانتر بايدن التجارية لسنوات، في محاولة لإثبات أن الرئيس استخدم نفوذه بشكل غير صحيح لصالح ابنه ونفسه. ونشر الجمهوريون تفاصيل عن أسلوب حياة هانتر بايدن عندما كان في خضم إدمان المخدرات، وأجروا مقابلات مع عشرات الشهود، بما في ذلك بعض الشركاء التجاريين السابقين، في محاولة لربط الرئيس بالمعاملات المالية للابن.