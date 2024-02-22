أصبحت الأسئلة حول عمر الرئيس لا يمكن تجاهلها مع تقدم ترامب في استطلاعات الرأي

إيلاف من دبي: في الثامن من فبراير الجاري، سقط تقرير المحقق الخاص الأميركي كالقنبلة على البيت الأبيض. رفضت الاتهامات الجنائية الموجهة إلى جو بايدن لسوء تعامله مع وثائق سرية، وهذا جيد، لكن بعض الأسباب التي استند إليها في القرار كانت محرجة. فقد رجح المستشار الخاص روبرت هور في التقرير أن يقدم بايدن نفسه أمام هيئة محلفين، "فيكون كرجل مسن حسن النية له ذاكرة ضعيفة".

يقول الصحفي المخضرم مايكل وولف إن تقرير المستشار "ضربة مدمرة ترامب سعيد بها". من ناحية أخرى، يشعر العديد من الديمقراطيين أن مؤسسة حزبهم، التي تفتقر إلى الشجاعة اللازمة لاستبدال بايدن عندما يكون ذلك ممكنا، أثقلت كاهلهم بالمرشح الرئاسي الوحيد الذي لا يستطيع الفوز، فيما يشعر فريق دونالد ترامب بالقلق من أن الديمقراطيين سيستبدلون بايدن بمرشح أصغر سناً في مؤتمر شيكاغو في أغسطس، لكن نظرية المؤامرة هذه تحتوي على ثغرة رئيسية واحدة: بايدن لن يتنحى.

أربكت الصحة والغرور الرئاسة الأميركية لفترة طويلة. لم يكن واجب فرانكلين روزفلت، الذي كان مريضاً في عام 1944، أن يترشح لولاية رابعة في منصبه، وقد فعل ذلك وتوفي بعد أربعة أشهر فقط من تنصيبه. ومرجح أن رونالد ريغان كان يدير البلاد من "سفوح الخرف". الإجماع في واشنطن هو أن بايدن لا يمكن إصلاحه، يخمره اللطف والتعاطف ومهارات التفاوض التي تم صقلها في مجلس الشيوخ. كما أصبح أكثر يسارية مع تقدمه في السن، فأنفق تريليونات الدولارات لدعم النقابات، ووسع نطاق الرعاية الاجتماعية، وخفض الانتشار العسكري الأميركي في العالم. والناخبون لا يستطيعون تصديق أن هذا الكاثوليكي العجوز المتلعثم، الذي يحب الراهبات، هو واحد من أكثر الرؤساء تطرفاً وأهمية في عصرنا.

الجدار الواقي

بحسب "تلغراف"، أحد الأسباب التي تصعّب فهم ما يحدث في المكتب البيضاوي هو أن موظفيه المخلصين نادراً ما يسربون المعلومات، فقد شكلوا جدارًا وقائيًا حول الرجل العجوز، حتى أعادوا كتابة التقويم التمهيدي الرئاسي لعام 2024 ليستمتع بفوز أول سهل في ساوث كارولينا.

مسألة عمر الرئيس، التي كان الديمقراطيون يرفضونها ذات يوم، أصبحت الآن غير قابلة للتجاهل. خلط بايدن بين إيمانويل ماكرون وفرانسوا ميتران المتوفى منذ فترة طويلة، ووصفه بأنه رئيس ألمانيا. وادعى أنه ناقش أعمال الشغب في الكابيتول هيل مع هيلموت كول – المتوفى منذ أربع سنوات. وطمأن العالم إلى أن بوتين يخسر في العراق، وكافح لينطق اسم ريشي سوناك، وأطلق عليه لقب "السيد الرئيس" وصاح "فليحفظ الله الملكة". وفي إحدى محاولاته للصعود على سلم طائرته، سقط بايدن ثلاث مرات. في نهاية خطاب ألقاه في وارسو، قال بايدن إن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". وبحلول الوقت الذي ركب فيه سيارته، كان موظفوه المخلصون يسارعون إلى الإصرار على أن الرئيس لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.

أدار منظم استطلاعات الرأي فرانك لونتز مجموعة من الأفراد الذين صوتوا للديمقراطيين في عام 2020 لكنهم قد لا يفعلون ذلك مرة أخرى. ووصفوا بايدن قبل أربع سنوات بأنه «عادي» و«عاقل» و«متحضر». إنهم ينظرون إلى بايدن اليوم على أنه "مسن" و"مريض" و"عجوز وموهوم". يوضح لونتز: "أظهر استطلاع الرأي الأخير أن أكثر من 80 في المئة من الأميركيين قلقون بشأن عمر بايدن. ويقولون العمر، ولا يقولون الصحة. وهذا مؤشر على فقدان النشاط في الحكومة ونزعة إنجاز الأمور، والأمر يتعلق بما يشعر به الناس".

إننا محاصرون

يشعر الأميركيين أنهم محاصرون. تم انتخاب بايدن في عام 2020 لإنهاء عهد ترامب ومن ثم التنحي جانبًا لقيادة جديدة؛ ومع ذلك، لا يزال الرجلان يحتكران المجال. يواصل لونتز: "سبعون في المئة من الأميركيين لا يريدون ترامب ولا بايدن…. لذا يرفع الناس أيديهم في يأس ويقولون، كيف يمكن بلد يبلغ عدد سكانه 337 مليون نسمة أن يمنحنا هذين الخيارين فقط؟"

عندما يراقب المرء بايدن وهو ينزلق بعصبية، لا يخشى المرء في بعض الأحيان أن تكون يده على الزر النووي، بل يخشى أنه قد ينسى المكان الذي تركه فيه. رفض البيت الأبيض الهجمات على عمر بايدن ووصفها بأنها غير دقيقة و"يائسة". في الاجتماعات، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس إن رئيسها ديناميكي. يؤكد وولف أن بايدن يظل "خلف الأبواب المغلقة" "فعالًا وتحليليًا" مع "تركيز ملحوظ"، وإن كان "في يوم قصير".

ترامب يتباطأ أيضًا، لاحظ أنصار الرئيس: لماذا لا تبين وسائل الإعلام ذلك؟ بحثاً عن إجابة، ذكّرت "نيويورك تايمز" القراء بالسطحية القاسية للسياسة: بايدن شاحب وأصلع، وترامب ضخم، أسمر وله شعر يتحدى قوانين الطبيعة. وتبدو أخطاؤه المتكررة، حيث تفاخر مؤخراً بأنه هزم أوباما في عام 2016. أعلنت "التايمز" أنها "لحظة مظلمة بالنسبة لرئاسة السيد بايدن"، معلنة: "إنه بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد ليُظهر للجمهور أنه قادر تمامًا على شغل المنصب حتى سن 86 عامًا".

رائحة مؤامرة

يشم الجمهوريون رائحة المؤامرة، ويشتبهون في أن الخطة كانت دائمًا تتمثل في السماح لبايدن باكتساح الانتخابات التمهيدية الرئاسية من دون منازع، ثم مبادلته في اللحظة الأخيرة بشخص آخر. المفضلة لديهم هي السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما. ومحتمل أن تكون زلة ترامب بشأن ضرب زوجها بمثابة تحيز لاواعي. ويصدق بعض اليمين المؤامرة القائلة إن بايدن دمية في أيدي باراك أوباما. استغلوا الانتقادات الموجهة للرئيس من ديفيد أكسلرود، أحد مهندسي حملة أوباما لعام 2008، الذي وصف تقرير المحقق الخاص بأنه "زيت على نار مشتعلة".

إذا كانت المؤامرة هي إسقاط الرئيس، فربما يكون الهدف من كل هذه التغطية المفاجئة والسلبية للغاية هو إذلال بايدن فيستقيل ليحافظ على بقايا كرامته. يقول دينيس لينوكس، مستشار الحزب الجمهوري والمدير التنفيذي للحزب الجمهوري في جزر فيرجن: "لا شك في أن القوى الموجودة داخل الحزب الديمقراطي وما يسمى بالدولة العميقة في واشنطن تبذل كل ما في وسعها لدفع بايدن خارج السباق قبل فوات الأوان، لأن الديمقراطيين يعرفون أنه الديمقراطي الوحيد الذي يمكن أن يخسر أمام ترامب".

يقول غاري ساوث، وهو محلل استراتيجي ديمقراطي: "لا عملية يمكن من خلالها إزالة رئيس للولايات المتحدة من القائمة واستبداله بشخص آخر في هذه المرحلة من اللعبة... لن يحدث ذلك. نحن عالقون مع جو بايدن، للأفضل أو للأسوأ".

ثلاث سيناريوهات

السيناريو الأول: دخول شخص ما إلى الانتخابات التمهيدية لتحدي بايدن. جرب اثنان من المرشحين هذا بالفعل: ماريان ويليامسون ودين فيليبس، وحصلا على نسب ضئيلة. انقضت المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، لذا فمن المستحيل فعليًا أن يدخل اسم أكبر في السابق الرئاسي في هذه المرحلة ويفوز بعدد من المندوبين أكبر من مندوبي الرئيس الذي يتوجه إلى شيكاغو باعتباره المرشح الأوفر حظًا الذي لا يمكن إيقافه.

السيناريو الثاني: أن يحاول الحزب عزله قسراً. لا يمكن القيام بذلك من الناحية النظرية، إلا إذا كان المرشح عاجزًا. كشفت رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية السابقة دونا برازيل أنها فكرت في البدء في عام 2016، عندما مرضت هيلاري كلينتون في حفل تأبين أحداث 11 سبتمبر، لكنها تخلت عن الفكرة لأنها علمت أنها ستؤدي إلى تمزيق الحزب.

السيناريو الثالث: يتم إقناع بايدن بالإفراج عن مندوبيه في المؤتمر، ما يسمح لهم باختيار أي مرشح يريدونه. هذا ما يتوقعه الجمهوريون. يرى لينوكس أن "من المعقول تمامًا [أن] يظهر شخص ليس اسمه جو بايدن كمرشح ديمقراطي". لكن ما يتصوره الجمهوريون على أنه انقلاب مدروس، يراه الديمقراطيون وصفة لكارثة. يوضح ساوث: "سيفتح ذلك المجال برمته، وسيكون لديك عدة مرشحين في أغسطس يتنافسون على الترشيح" في "عملية فوضوية من شأنها أن تضمن خسارتنا في نوفمبر".

أصبحت عودة هيلاري كلينتون فكرة سخيفة جدًا. أما عن صعود ميشيل أوباما، فحتى كارل روف، المستشار العبقري الذي قدم جورج دبليو بوش، وصف هذه النظرية بأنها "جنون محض"، مشيراً إلى كراهية السياسة الواضحة في مذكراتها.

الشخص الذي يتمتع بأفضل وضع ليحل محل بايدن هو نائبته كامالا هاريس. مع ذلك، من غير المرجح أن يكون أداؤها أفضل من أداء رئيسها. يقول لونتز إن كل ديمقراطي استطلع آراءه كان أداؤه أفضل ضد ترامب من بايدن، باستثناء كامالا. يشاع أنها غير محبوبة حتى من موظفيها ــ فقد قال أحد مساعديها في حملتها لعام 2020: "لا ينبغي هذا الشخص أن يكون رئيسا للولايات المتحدة"، وقد أثبتت أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون كبيرا في السن حتى يصبح مخيبا للآمال.

المصدر: "تلغراف"