واشنطن: استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحكم الذي غرمه مبلغ 355 مليون دولار الصادر عن محكمة في نيويورك بعدما تبين أنه تلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية، حسبما أظهرت ملفات المحكمة اليوم الاثنين.

وكان ترامب - الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) - قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.

كما ويمنعه الحكم مع أبنائه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.

وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9 بالمئة، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقا لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك – مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.

ويعني الاستئناف أن القضية وما تنطوي عليه من مخاطر مالية كبيرة، ستستمر لفترة طويلة في الحملة الرئاسية وربما بعد استحقاق تشرين الثاني (نوفمبر).

واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعيا أن القضايا "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".

وقال إنغورون في حكمه الصادر في 16 شباط (فبراير) إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.

وقال إنغورون عن ترامب وولدَيْه المتهمين أيضاً "إن عدم استعدادهم بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض".