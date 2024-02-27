الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدى استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الرياض الثلاثاء، حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها، فيما عبر الرئيس الأوكراني عن تقديره وشكره للجهود التي تبذلها السعودية في هذا الشأن.

الأزمة الأوكرانية الروسية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة (الأوكرانية - الروسية).

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.

فيما حضر من الجانب الأوكراني، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الصناعات الاستراتيجية أوليكساندر كاميشين، ووزير الدفاع رستم أوميروف، والسفير لدى المملكة أناتولي بيترينكو وعدد من المسؤولين.

زيلينسكي يغادر الرياض

وغادر زيلينسكي والوفد المرافق له الرياض مساء الثلاثاء، وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

ولدى وصوله إلى السعودية، كتب زيلينسكي على منصة إكس أن المفاوضات ستتناول "صيغة السلام" التي اقترحتها كييف لوقف العملية العسكرية الروسية و"عودة أسرى الحرب" المعتقلين لدى موسكو، والتي سبق أن "ساهمت" الرياض في تيسيرها.