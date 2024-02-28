إيلاف من دبي: بشّرت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء بقرب توصل الوسطاء المصريين والقطريين إلى صفقة لهدمة في غزة مع تبادل الأسرى والرهائن بين حماس وإسرائيل، وتوقعوا أن يتم التوقيع على الاتفاق قبل 10 مارس المقبل.

أضافت الهيئة: "أبلغ الوسطاء الإدارة الأميركية بهذا التطور، وأكدوا لها أن الهدنة تبدأ قبل بداية رمضان".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مجلس الوزراء السياسي والأمني في إسرائيل سيجتمع الخميس للبحث في تفاصيل صفقة التبادل.

تأتي هذه المعلومات تزامناً مع تأكيد جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن إسرائيل ومصر وقطر وأميركا "توصلت إلى تفاهم بشأن الخطوط العريضة للصفقة، من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر من جهة وحماس من جهة أخرى.

وكان وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع قد توجه إلى باريس الجمعة لمتابعة المباحثات للتوصل إلى هدنة مع نظيريه الأميركي والمصري ورئيس وزراء قطر. وفي اليوم التالي، السبت، أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى قطر لمواصلة مناقشات باريس، على أن تتبع ذلك اجتماعات في القاهرة لبلورة الصيغة النهائية للاتفاق.