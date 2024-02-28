إيلاف من لندن: تشارك بريطانيا في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستركز في موقفها على قضايا ساخنة مثل غزة وأوكرانيا.

ويزور اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والكومنولث والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، بزيارة جنيف اليوم الأربعاء لإلقاء كلمة أمام المجلس.

وسوف يدين اللورد أحمد تصرفات روسيا في أوكرانيا، فضلا عن انتقاد الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. كما سيؤكد من جديد دعوات وزير الخارجية إلى وقف القتال الآن، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام ودائم في غزة، فضلا عن مسار لا رجعة فيه لحل الدولتين الذي يضمن العدالة والسلام والأمن للمواطنين. دولتين – إسرائيل وفلسطين.

كما سيلقي أيضًا البيان الوطني للمملكة المتحدة خلال الأسبوع الرفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح أمام جمهور يضم 65 عضوًا وأكثر من 20 دولة مراقبة.

الاستقرار الاستراتيجي

وسيؤكد على أهمية دعم المؤسسات المتعددة الأطراف في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات المتعددة الأطراف من عدم الاستقرار الاستراتيجي المتزايد والتسييس.

ستوفر الزيارة الفرصة للورد أحمد، رئيس ويمبلدون، للقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومناقشة أولويات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وقبل الزيارة قال اللورد أحمد: "بينما نواجه بعضًا من أكبر التحديات العالمية في عصرنا، أصبحت الحاجة إلى نظام قوي متعدد الأطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى، وستوفر هذه الزيارة فرصة مهمة للالتقاء مع شركائنا الدوليين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".