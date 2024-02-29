واشنطن: أمرت قاضية في ولاية إيلينوي الأميركية الأربعاء باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في هجوم السادس من كانون الثاني (يناير) 2021 على الكابيتول.

ويأتي القرار الصادر عن القاضية في دائرة مقاطعة كوك تريسي بورتر بعد إجراءات مشابهة في عدة ولايات بينها حكم صدر في كولورادو ورفع إلى المحكمة الأميركية العليا.

ويتعيّن على القضاة التسعة النظر في مسألة إن كان ترامب، الأوفر حظا لنيل بطاقة تشريح الحزب الجمهوري، غير مؤهل للترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه في كولورادو نظرا إلى تورطه في تمرّد متمثل بهجوم السادس من يناير 2021 من قبل أنصاره على الكابيتول.

استئناف ضد الحكم

وفي وقت سابق هذا الشهر، أشارت المحكمة العليا إلى أنها تشكك في الحكم الصادر في كولورادو، وندد ترامب بالقرار الصادر في إيلينوي واعتبر بأنه مدفوع سياسيا وغير منصف.

وأفادت حملة ترامب بأن "المجموعات التي تشكل واجهة للديموقراطيين تواصل محاولاتها التدخل في الانتخابات وحرمان الرئيس ترامب من مكانه الصحيح على بطاقات الاقتراع"، متعهّدة تقديم استئناف ضد الحكم.

وجمّدت القاضية قرارها حتى الجمعة لإفساح مجال للاستئناف.

وقالت حملة ترامب "في الأثناء، ما زال الرئيس ترامب على قائمة المرشحين في إيلينوي ويتصدر الاستطلاعات وسيعيد لأميركا عظمتها".

وستجري كولورادو وأكثر من عشر ولايات أخرى انتخاباتها لتسمية المشرح الرئاسي في الخامس من آذار (مارس) وهو يوم يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" فيما يتوقع صدور قرار المحكمة العليا قبل هذا الموعد.