Getty Images يتكون شهر فبراير/شباط هذه السنة من 29 يوما وليس من 28 يوما كما هو معتاد

ينتهي شهر فبراير/شباط اليوم بـ29 يوماً، ما يعني أنه أطول بيوم واحد من المعتاد، لتكون سنة 2024 سنة كبيسة، أي تحتوي على 366 يوماً بدلا من 365 يوماً كما جرت العادة.

ويعتبر شهر فبراير/شباط أقصر شهر في السنة، ويطلق على اليوم الـ29 من فبراير/شباط اليوم الكبيس ، والذي ارتبط بتقاليد ثقافية ومعتقدات خرافية.

بشكل عام، تحدث السنوات الكبيسة كل أربع سنوات. آخر واحدة كانت عام 2020 و ستكون التالية في عام 2028.

لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، والتي سنشرحها لاحقاً، إلى جانب التقاليد المختلفة حول العالم.

لماذا لدينا سنوات كبيسة ؟

يبلغ طول السنة الشمسية عادة 365 يوما، لأن هذا هو الوقت الذي تستغرقه الأرض لإكمال مدار واحد حول الشمس. لكن 365 هو في الواقع رقم معدل.

Getty Images تحتاج الأرض 365.242190 يوما لإكمال دورة واحدة حول الشمس

في الواقع، تستغرق الأرض 365.242190 يوما بالضبط لإكمال المدار، وهذا ما يسمى سنة فلكية.

والسنة الفلكية أطول قليلا من السنة الشمسية، لذلك يجب خصم الساعات والدقائق والثواني الإضافية، ثم إضافة يوم إضافي بين الحين والآخر، حيث يتم تعديل سنوات التقويم لدينا لتبقى متناغمة مع الفصول.

ما هي تقاليد السنة الكبيسة ؟

هناك العديد من التقاليد والخرافات المرتبطة بالسنوات الكبيسة.

من هذه التقاليد يوم العازبة، ويعرف أحيانا باسم "امتياز السيدات" وهو تقليد أيرلندي يسمح للمرأة من خلاله بخطبة الرجال في يوم كبيس.

Getty Images يوجد تقليد في إيرلندة يسمح للمرأة بخطبة الرجل

بطبيعة الحال، في العصر الحديث يمكن للمرأة أن تعرض الزواج على رجل في أي يوم يحلو لها من أيام السنة، ولكن هذا التقليد من المفترض أن يعود إلى القرن الخامس، ويعتقد أنه يستند إلى أسطورة القديسة بريدجيت والقديس باتريك.

يقال إن بريدجيت ذهبت إلى باتريك للشكوى من أن النساء يضطررن إلى الانتظار طويلا للزواج، لأن الرجال كانوا بطيئين في الزواج، وطلبت إتاحة الفرصة للمرأة للتقدم بعرض الزواج.

وهناك أيضا تقاليد تتعلق برفض عرض المرأة حيث سيتعين على الرجل في هذه الحالة تعويض هذه المرأة بشراء قفازاتها أو فساتينها الحريرية.

Getty Images في اليونان يتجنبون الزواج في سنة كبيسة

في بعض الثقافات الأخرى ، يعتبر اليوم الكبيس يوم شؤم.

في اليونان ، ينصح تقليديا بعدم الزواج خلال سنة كبيسة، وخاصة في يوم كبيس. تقول التقاليد أن أي زيجات تعقد في سنة كبيسة ستنتهي بالطلاق.

وفي اسكتلندا، اعتاد الناس على الاعتقاد بأن اليوم الكبيس هو اليوم الذي تجتمع فيه الساحرات لإيقاع الأذى. ولا يزال بعض الاسكتلنديين يعتقدون أن الولادة يوم 29 فبراير/شباط من سوء الطالع.

Getty Images اعتاد الاسكتلنديون على الاعتقاد أن الساحرات يتسببن بالأذى يوم 29 فبراير/شباط

على العكس من ذلك ، تنظر بعض الثقافات لليوم الكبيس على أنه عيد ميلاد محظوظ. يعتقد بعض علماء الفلك أنه إذا صادف يوم ميلادك يوما كبيسا، فستصبح موهوبا بشكل فريد.

ما سبب وجود "يوم كبيس" في فبراير/شباط ؟

يمكن إرجاع اختيار شهر فبراير/شباط باعتباره الشهر الذي يضاف إليه يوم كبيس إلى إصلاحات تقويم يوليوس قيصر في روما القديمة. ابتدع قيصر التقويم اليولياني، والذي تضمن سنة كبيسة لمواءمة السنة التقويمية مع السنة الشمسية.

وحتى بعد تطور التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري في عام 1582، استمر تقليد إضافة يوم كبيس إلى فبراير/شباط.

Getty Images استخدم هذا التقويم النحاسي لتحديد وقت عيد الفصح وفقا للتقويم الجولياني والغريغوري

ماذا لو لم يكن لدينا سنوات كبيسة ؟

لو لم تكن لدينا سنة كبيسة ولم نأخذ في الاعتبار الوقت الإضافي بين التقويمات، فستبدأ الفصول في الانجراف.

على مدى حوالي 700 عام، على سبيل المثال، سيبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي في ديسمبر/كانون أول بدلا من يونيو/حزيران.

Getty Images لو لم تكن هناك سنة كبيسة في التقويم لارتبك توقيت الفصول

ما معدل تكرار السنة الكبيسة ؟

يعتقد معظم الناس أن السنوات الكبيسة تحدث مرة كل أربع سنوات، ولكن هذا ليس هو الحال دائما.

وذلك لأن الفرق بين السنة الفلكية (العدد الدقيق للأيام والساعات والدقائق والثواني) والسنوات التقويمية على مدى أربع سنوات ليس بالضبط 24 ساعة. هو في الواقع 23.262222 ساعة.

لذلك ، يجب حساب هذا الاختلاف أيضا.

القاعدة هي أن السنة تعتبر سنة كبيسة إذا كان من الممكن تقسيمها على أربعة لإنتاج عدد صحيح.

هناك استثناء واحد وهو السنوات التي يمكن تقسيمها على 100، فهي لا تعتبر سنوات كبيسة.

ومع ذلك ، إذا أنتجت سنة عددا صحيحا عند تقسيمها على 400 ، فإنها لا تزال تعتبر سنة كبيسة.

يبدو الأمر معقدا، دعونا نوضح مع الأمثلة التالية:

كان عام 2000 سنة كبيسة ، لأنه يمكن تقسيم الرقم على كل من 4 و 400.

لكن السنوات 1700 و 1800 و 1900 يمكن تقسيمها على 4 ولكن ليس على 400 ، لذلك لم تكن سنوات كبيسة.

في المرة التالية سيتم تخطي سنة كبيسة عام 2100.