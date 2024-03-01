إيلاف من بيروت: أعلنت وسائل إعلام إيرانية الجمعة أن رضا زارعي، وهو أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا، لقي حتفه فجر اليوم بقصف إسرائيلي استهدف بانياس في غربي سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بسقوط ثلاثِ قادة إيرانيين في غارة استهدفت "فيلا" كانت تستخدمها الميليشيات الإيرانية في بانياس الساحلية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع ثلاثة انفجارات عنيفة سببت حالة من الذعر في أوساط السكان نتيجة أصواتها العنيفة.

وبحسب رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقق الإنسان، لهذا الاستهداف دلالاتٌ عدة، مضيفًا لقنان "سكاي نيوز عربية": "المنطقة المستهدفة بيئة رافضة للوجود الإيراني في الأساس، ما يَعني أن تلك العناصر مهددة في أي مكان داخل سوريا"، علمًا أنها الرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة بانياس.

كذلك، استهدفت الضربات الجوية الإسرائيلية بـ 3 صواريخ موقعًا للدفاع الجوي والرادرات بالقرب من مشروع دمر على بعد 4 كم عن توسع المشروع في محيط العاصمة دمشق، وانطلقت الدفاعات الجوية محاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية إلا أن الصواريخ وصلت أهدافها.