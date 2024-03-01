قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة دولة متعددة الأعراق والأديان "يتم تقويضها عمداً". وأكد أن هناك قوى في الداخل تحاول تمزيقنا.

وقال سوناك في بيان ألقاه في شكل غير مسبوق من أمام مقر 10 داونينغ سنريت مساء يوم الجمعة: "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هناك من يحاول الاستفادة" من القلق الإنساني الحقيقي الذي يشعر به الناس في أوقات الحرب".

ويضيف أن شوارعنا قد تم اختطافها في مناسبات "كثيرة للغاية" في الأشهر الأخيرة من قبل مجموعات صغيرة من دعاة "الكراهية".

تطرف واجرام

ويقول رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة شهدت "زيادة مروعة في أعمال التطرف والإجرام" في الأسابيع والأشهر الأخيرة، واضاف: "ما بدأ كاحتجاجات في شوارعنا تحول إلى تخويف وتهديد وأعمال عنف مخطط لها".

ونوه سوناك إلى أن "الأطفال اليهود يخشون ارتداء زيهم المدرسي خشية أن يكشف عن هويتهم. كما يتم إساءة معاملة النساء المسلمات في الشارع بسبب أعمال جماعة إرهابية لا علاقة لهن بها. الآن أصبحت ديمقراطيتنا نفسها هدفا."

وقال إن اجتماعات مجلس العموم والمناسبات المحلية قد تم اقتحامها، وأن النواب لا يشعرون بالأمان في منازلهم وأن الاتفاقيات البرلمانية طويلة الأمد "انقلبت" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في إشارة إلى فوز جورج غالاوي في الانتخابات الفرعية في مدينة روتشديل ف مانشستر الكبرى: "لم يكن الأمر مثيرًا للقلق أن الانتخابات الفرعية في روتشديل الليلة الماضية أعادت مرشحًا يرفض فظاعة ما حدث في 7 أكتوبر".

ويضيف رئيس الوزراء: "أحتاج إلى التحدث إليكم جميعًا هذا المساء لأن هذا الوضع استمر لفترة طويلة بما فيه الكفاية ويتطلب استجابة ليس فقط من الحكومة، ولكن منا جميعًا".

ينشرون السم

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المتطرفين الإسلاميين والجماعات اليمينية المتطرفة ينشرون السم. واضاف إنهم يريدون أن يشكك البريطانيون في أنفسهم وفي تاريخ بريطانيا، وأن يعتقدوا أن بريطانيا والغرب بشكل عام "المسؤولون الوحيدون عن أمراض العالم".

وتابع قوله إن المتطرفين يريدون تدمير الثقة والأمل، وإن على البريطانيين "رفض فكرة أننا على الجانب الخطأ من التاريخ".

وقال سوناك إنه من الكذب القول بأن بريطانيا دولة عنصرية، مشيرا إلى كونه أول رئيس الوزراء غير أبيض لبلدنا" وإنه يقود "الحكومة الأكثر تنوعًا في التاريخ"، ليخبر الناس من جميع الخلفيات أن لون البشرة ليس هو الذي سيحدد نجاحك.

لا للجهاد العنيف

وقال رئيس الوزراء: "يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن قيمنا المشتركة في جميع الظروف، مهما كانت صعبة".

وأضاف بأن الناس أحرار في تنظيم المسيرات والمطالبة بحقوق الإنسان، ولكن ليس الدعوة إلى "الجهاد العنيف". وقال إن الناس أحرار في انتقاد الحكومة، أو في الواقع أي حكومة، ولكن لا يمكن استخدام ذلك كذريعة للدعوة إلى القضاء على الدولة.

وأشار سوناك على وجه التحديد إلى الأمثلة الحديثة للنشطاء الذين رفعوا شعار "من النهر إلى البحر" على جانب ساعة بيغ بن في وستمنستر، حيث ينعقد البرلمان.

معاداة السامية

وقال إن مثل هذا التصرف يسمي هذا مجازًا معاديًا للسامية، وقال: مرة أخرى إن الحكومة لن تقف عاجزة أمام إجراء مثل هذا.

واشار سوناك إلى أنه التقى بقادة الشرطة هذا الأسبوع و"أوضح لهم" أن توقعات الجمهور منهم لا تقتصر على إدارة الاحتجاجات فحسب، بل أيضًا على الشرطة.

وقال: "أقول للشرطة: سندعمكم عندما تتخذون إجراءً". وأعرب عن التزام الحكومة بمضاعفة الدعم لبرنامج الوقاية والعمل على منع دخول الأشخاص "الذين يقوضون هذا البلد".

وأضاف أن أولئك الذين يعيشون في بريطانيا بتأشيرات وينشرون الكراهية "سيفقدون حقهم في التواجد هنا". وأكد: "يجب ألا ننزلق إلى معسكرات مستقطبة".

وقال رئيس الوزراء: "لا يكفي أن نعيش جنبًا إلى جنب، بل يجب أن نعيش معًا متحدين بالقيم المشتركة والالتزام المشترك تجاه هذا البلد".

وخاطب رئيس الوزراء البريطاني الأشخاص الذين كانوا يحتجون في الأسابيع الأخيرة بشكل مباشر، وطلب منهم عدم السماح للمتطرفين "باختطاف" مظاهراتهم. وقال: "يجب أن نعيش مع أولئك الذين يحتجون - لا تدعوا المتطرفين يختطفون مسيراتكم. احتجوا بشكل لائق، وتعاطفوا مع مواطنيكم".

الدفاع عن القيم

وأضاف "دعونا نثبت خطأ هؤلاء المتطرفين، ونظهر أنه حتى عندما نختلف فإننا لن ننفصل أبدا عن قيمنا المشتركة المتمثلة في اللياقة والاحترام".

وفي الختام، قال سوناك: "أنا أحب هذا البلد، وعلينا الوقوف معا لمحاربة قوى الانقسام، ويجب على البريطانيين مواجهة المتطرفين الذين "سيمزقوننا".

وقال إن الوقوف في وجه هذا النوع من الكراهية سيمنح البريطانيين "شعورا متجددا بالفخر"، مضيفا: "هذا وطننا". وقال إنه يتعين علينا أن نمضي قدما معا "واثقين في قيمنا وواثقين في مستقبلنا".

