هيوستن: تخشى سلطات تكساس من امتداد مثير للقلق خلال عطلة نهاية الأسبوع لأضخم حريق تشهده الولاية والذي أودى بحياة شخصين وأتى على مئات الآلاف من الهكتارات.

وقال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الجمعة إن النيران أتت على نحو 500 منزل ومبان مختلفة، مشيراً إلى احتمال ارتفاع حجم الأضرار.

وفي بلد اعتاد أن يشهد تناقضات تتفاقم بفعل التغير المناخي، تعرضت كاليفورنيا في اليوم نفسه لعاصفة ثلجية شديدة مصحوبة برياح عاتية تجاوزت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة على مرتفعات سييرا نيفادا.

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع منسوب الثلوج ما بين 2 إلى 3,5 متر في الأيام المقبلة على المرتفعات، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في هذه الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد.

وفي تكساس، تم احتواء الحريق "سموكهاوس كريك" بنسبة 15% فقط، وإن توقف انتشاره مؤقتًا الجمعة بفضل هطول الأمطار في اليوم السابق، وفقًا للسلطات المحلية.

رياح مرتقبة

وذكرت إدارة الغابات في تكساس الجمعة على موقع "إكس" أن الحريق لا يزال يمتد على مساحة 430 ألف هكتار على الأقل، لكن "الأمطار هطلت يوم أمس والحريق لم يمتد".

واوضح أن "الفرق ستركز على الطرف الشمالي للحريق والمساحات المحيطة بالمناطق المشيدة". إلا أن فترة الراحة قد تكون قصيرة.

حرائق

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المحلية في مدينة أماريلو "من المتوقع عودة ظروف مؤاتية للنيران" يومي السبت والأحد، خاصة بسبب شدة جفاف النباتات والرياح.

كما تنشط ثلاثة حرائق أصغر حجماً في هذه المنطقة من شمال تكساس، القريبة من مدينة أماريلو، أكبرها حريق "ويندي ديوس" الممتد على مساحة 57 ألف هكتار وتم احتواء 55 بالمئة منه.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن وفاة شخصين: جدة تبلغ 83 عامًا قضت في منزلها في بلدة ستينيت الصغيرة، وامرأة تبلغ 44 عامًا الخميس بعد إصابتها بجروح خطيرة عندما حاصرت النيران الشاحنة التي كانت تقودها.

ولم تُنفذ أي عمليات إجلاء الخميس في مقاطعة هاتشينسون حيث تقع بلدة ستينيت، وفقًا للسلطات المحلية.

وقال أبوت الخميس إن "تكساس تواصل تعزيز مواردها من الرجال والمعدات لمكافحة هذا الحريق الخطير للغاية"، معرباً عن امتنانه لرجال الإطفاء الذين يعملون "على مدار الساعة لحماية سكان تكساس".

كما امتد حريق "سموكهاوس كريك" إلى ولاية أوكلاهوما المجاورة.

مكافحة الحرائق

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يزور تكساس في خصوص ملف الهجرة، للصحافيين إن 500 مسؤول فدرالي يعملون على مكافحة الحرائق، إضافة إلى رجال الإطفاء المحليين.

ونظراً للجفاف، حث رئيس قسم الغابات بجامعة "إيه آند إم" في تكساس، ويس مورهيد، السكان على توخي الحذر الشديد السبت في الثاني من آذار (مارس)، المصادف لذكرى إعلان استقلال تكساس عن المكسيك في عام 1836، والذي استمر إلى أن ضمت الولايات المتحدة هذه الأراضي في 1845.

ويحتفل السكان عادة بإشعال النيران وتنظيم حفلات الشواء.

وشدد على ضرورة "توخي الحذر من أي نشاط يمكن أن يسبب باندلاع شرارة".