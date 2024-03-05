إيلاف من لندن: توقع قيادي في حزب العمال البريطاني المعارض أن تجري الانتخابات البرلمانية العامة في المملكة المتحدة في شهر مايو/ أيار المقبل.

وقال جوناثان أشوورث، مدير صرف الرواتب العام في حكومة الظل العمالية إن حزب المحافظين الحاكم بزعامة ريشي سوناك يخطط لإجراء الانتخابات في مايو و"التحدي الذي أواجهه اليوم مع ريشي سوناك هو تسمية ذلك التاريخ."

يشار أنه لكي يتم إجراء انتخابات مايو، سيحتاج السيد سوناك إلى الدعوة للانتخابات في نهاية هذا الشهر أو بداية أبريل.

وقال أشوورث: الموعد الأكثر ترجيحًا، إذا كان سيتم إجراؤه في شهر مايو، هو 2 مايو، وهو نفس يوم الانتخابات المحلية.

وكان رئيس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن في يناير الماضي أنه قرر إجراء الانتخابات العامة في النصف الثاني من عام 2024.

يذكر أنه لكي يتم إجراء انتخابات مايو، سيحتاج السيد سوناك إلى الدعوة للانتخابات في نهاية شهر مارس أو بداية أبريل.

