واشنطن: انقض الملياردير الأميركي إيلون ماسك وهاجم المهاجرين غير الشرعيين، بتصريحات مماثلة لتلك التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب، ومتقمصاً شخصيته هذه المرة.

وكتب تغريدة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، اتهم فيها إدارة الرئيس جو بايدن باستيراد الناخبين وخلق تهديد للأمن القومي من المهاجرين غير الشرعيين، الذين لم يتم فحصهم ومراقبتهم، على حد قوله.

وأضاف ماسك تعليقاً على مقطع مصور لبايدن نشر قبل أيام خلال زيارة للمنطقة الحدودية مع المكسيك: "من المحتمل جداً أن يتسبب المهاجرون غير الشرعيين بشيء أسوأ بكثير من أحداث 11 أيلول (سبتمبر). إنها مسألة وقت".

وحاول ترامب قبل ربط ارتفاع معدلات الجريمة بالزيادات الأخيرة في أعداد المهاجرين، على الرغم من قلة الأدلة التي تشير إلى وجود صلة بين الملفين.

وأعاد الرئيس السابق إثارة المخاوف بشأن قدوم المهاجرين إلى الولايات المتحدة، بينما كان يقف في إيغل باس التي تبعد 500 كلم عن براونزفيل بولاية تكساس.

ملف المهاجرين والحدود

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تقاذف الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن ملف المهاجرين وحراسة الحدود.

ففيما اتهم الحزب الجمهوري إدارة بايدن بالتسبب في زيادة تدفق المهاجرين عبر السياسات التي اعتمدتها، اعتبر معسكر الديمقراطيين أن الجمهوريين وبتحريض من ترامب تعمدوا عرقلة التوصل لتفاهم أو تسوية في الكونغرس تفضي إلى تمرير قانون جديد حول هذه المسألة.

تأتي تلك المناوشات والاتهامات، بينما تظهر آخر استطلاعات الرأي أن ملف الهجرة أضحى في صلب اهتمامات الناخبين بل في أول سلم اهتماماتهم، ما قد يشعل خلال الأيام التالية المزيد من الحماس و"سعار الخطابات أيضا" حوله لاسيما في الطريق إلى معركة رئاسية انتخابية محصورة على ما يبدو حتى الآن بترامب وبايدن.