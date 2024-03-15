نيويورك: اقتحم متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية مبنى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، احتجاجا على انحياز الصحيفة لإسرائيل في الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن متظاهرين تجمعوا أمام مبنى الصحيفة في منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين قمصانا كتب عليها "الحرية لفلسطين"، ورددوا شعارات تتهم الصحيفة بـ"المشاركة في الإبادة الجماعية بقطاع غزة".

وأضافت أن نحو 100 متظاهر استطاعوا الدخول إلى بهو المبنى رغم الإجراءات الأمنية المشددة للشرطة. كما أشارت إلى توقيف الشرطة بعض المتظاهرين من مقتحمي المبنى.

ورغم دخول شهر رمضان يومه الرابع، تواصل إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".