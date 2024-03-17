موسكو: تتواصل ردة الفعل الروسية على فوز الرئيس فلاديمير بوتين بفترة رئاسية جديدة باغلبية ساحقة الأحد، فقد أكد بوتين خلال خطاب ألقاه في وسط موسكو بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية، على احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي، لأسباب تتعلق بوجود قوات غربية في أوكرانيا.

وقال بوتين :" إن وجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة"، ووفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" :"فرنسا يمكنها أن تلعب دوراً في التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".

وتابع قائلا إن روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس خياراً مطروحاً.

زاخاروفا: الغرب مذعور

من ناحيتها قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الدول الغربية تشعر بالخوف والذعر بعد الانتخابات الرئاسية الروسية، وسط تكرار لصيغة الخطابات في ألمانيا والولايات المتحدة.

وكتبت زاخاروفا عبر "تيليغرام:"مرت الانتخابات الروسية بسهولة وسلاسة، وما زالوا يصابون بالجنون، لقد شهدت الدول الغربية دليلا ملموسا على نزاهة انتخاباتنا، رغم أنهم في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الألمانية كرروا عبارتهم المعهودة حول الانتخابات، ووصفوها بأنها غير حرة، وغير عادلة".

وأضافت: "من التالي في تكرار هذه الأسطوانة القديمة؟".

فوز بوتين

وقد أغلقت مساء الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو، وبعد معالجة 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.15%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.22%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.04% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.



