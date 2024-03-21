تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عبر دعوى قضائية للحصول على تعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.

ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من تموز (يوليو) المقبل.

والصورة المزيفة العميقة هي الصورة التي تتم فيها إضافة وجه شخص ما رقميا إلى جسد شخص آخر.

ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول، الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.

كلا الرجلين متهمان بالتشهير. وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.

وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أميركي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.

وقال الفريق القانوني للسيدة ميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.

وقالت ماريا جوليا مارونغيو، محامية ميلوني، إن المبلغ "رمزي" وإن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".

وتعود مقاطع الفيديو المزيفة للسيدة ميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المشاهد الإباحية المزيفة بتقنية التزييف العميق شائعة على الإنترنت.

وتحدث ضحايا عن الصدمة الناتجة عن رؤية وجوههم معدلة رقميا ومضافة إلى أجساد النساء، في مشاهد جنسية صريحة.