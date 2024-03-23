إيلاف من لندن: حذر خبراء بريطانيون من أن "وباء قادم قاب قوسين أو أدنى"، وتساءلوا عن احتمال إجراءات مشددة تستدعي الإغلاق كما حدث قبل 4 سنوات من إغلاق كورونا.

وتحدث خبراء الأمراض المعدية عن سبب تزايد احتمالية "انتقال" الفيروس من الحيوانات إلى البشر والتسبب في جائحة آخر.

وفي مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات بالضبط، أعلن بوريس جونسون عن أول إغلاق بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وأمر الناس "بالبقاء في منازلهم".

وأصبح العمل من المنزل واقعنا وانفصل الناس عن أحبائهم، بينما واجه العاملون في الخطوط الأمامية فيروسًا جديدًا وغير معروف.

ومع إجراء تحقيق عام حول كيفية تعامل المملكة المتحدة مع مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19)، انتقد الكثيرون متى وكيف دخلنا وخرجنا من عمليات الإغلاق.

وسألت قناة (سكاي نيوز) البريطانية العلماء وخبراء الكوارث عما إذا كان سيتم إخبارنا بالبقاء في المنزل مرة أخرى، وما هي إجراءات الإغلاق التي ستتضمنها - وما إذا كان الجمهور سيمتثل أم لا؟

متى يمكن أن يحدث الوباء مرة أخرى؟

غالبًا ما يُشار إلى فيروس كورونا على أنه حدث "يحدث مرة واحدة في العمر". ولكن مع وجود أكثر من ستة ملايين حالة وفاة بسبب كوفيد-19 على مستوى العالم، فإن آخر جائحة مماثل لم يظهر إلا قبل أربعة عقود.

كان تم التعرف على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأول مرة في عام 1981 وأودى بحياة 36 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وقبل ذلك، تسبب جائحة إنفلونزا هونج كونج عام 1968 في وفاة نحو مليون شخص، والإنفلونزا الإسبانية عام 1918، 50 مليونًا.

ويحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري وإزالة الغابات تزيد من احتمالية "انتقال" العامل الفيروسي أو البكتيري من الحيوانات إلى البشر والتسبب في جائحة آخر.

وتقول الدكتورة ناتالي ماكديرموت، المحاضرة السريرية في الأمراض المعدية في جامعة كينغز كوليدج في لندن: "إننا نخلق وضعا يشجع على تفشي المرض".

واضافت: "أعلم أن فيروس كورونا كان صعبًا للغاية على الناس ونريد أن نصدق أنه يمكننا العودة إلى طبيعتنا وأنا أتفهم ذلك تمامًا".

وقالت: "لكن الوباء التالي أصبح قاب قوسين أو أدنى - قد يستغرق عامين، وقد يستغرق 20 عامًا، وربما أطول - ولكن لا يمكننا أن نخذل حذرنا. نحن بحاجة إلى أن نبقى يقظين ومستعدين ومستعدين لمواجهة الوباء الجديد". التضحيات مرة أخرى."

وتوضح الدكتورة ماكديرموت أنه من خلال قطع الأشجار في منطقة الأمازون وأجزاء من أفريقيا، تقترب الحيوانات والحشرات من منازل الناس.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن تفشي الفيروسات التي ينقلها البعوض والقراد، مثل حمى الضنك، والشيكونغونيا، وحمى القرم النزفية في الكونغو، يحدث في أجزاء من أوروبا نادرا ما شوهدت من قبل".

وتقول: "مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، حتى المملكة المتحدة ستصبح منطقة يمكن أن تعيش فيها تلك الأنواع من البعوض".

إلى متى ستستمر عمليات الإغلاق؟

وبينما كانت هناك ثلاث عمليات إغلاق في إنكلترا، كل منها لمدة عدة أشهر، يقول البروفيسور ستيفن غريفين، عالم الفيروسات في جامعة ليدز، إنه كان ينبغي أن يكون هناك "واحدة فقط على الإطلاق".

ويقول: "كان الإغلاق بمثابة رد فعل متطرف على وضع خرج عن نطاق السيطرة بالفعل".

ولكن إذا كان هناك استثمار في وسائل التخفيف مثل تهوية الهواء في المباني العامة واللقاحات العامة والأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن تكييفها بسرعة، فإن عمليات الإغلاق ستكون أقصر وأقل شدة.

وتقول الدكتورة ماكديرموت إنه إلى أن تعرف الحكومة والعلماء والعاملون في مجال الرعاية الصحية المزيد عن الفيروس الناشئ وكيفية انتشاره، "سيكون الإغلاق أمرًا لا مفر منه إلى حد ما".

ويقول البروفيسور آدم كوتشارسكي، المدير المشارك لمركز التأهب والاستجابة للأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إنه إذا لم تتمكن من احتواء حالات العدوى الشديدة والقضاء عليها تمامًا - مثل الإيبولا في أفريقيا وسارس-1 في الشرق آسيا - الطريقة الوحيدة لمنع انتشار وباء مرضي كبير هي الحد بشكل كبير من انتقال العدوى حتى يجعل اللقاح أو العلاج السكان أقل عرضة للإصابة.

في المملكة المتحدة، مرت ثمانية أشهر قبل إعطاء أول لقاح ضد فيروس كورونا، وقبل أكثر من عام من طرحه على نطاق أوسع.

هل سيتم منعنا من التواصل الاجتماعي

وتقول البروفيسورة لوسي إيستهوب، الخبيرة في الوفيات الجماعية والأوبئة في جامعة باث، إنها تريد أن ترى ما تسميه "الحجر الصحي الدقيق".

وتقول: "لم أكن لأستخدم كلمة "الإغلاق" أبدًا، فهي مرتبطة فقط بأشياء مثل إطلاق النار في المدارس".

وفيما يتعلق بالقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي، فإنها تؤكد على مدى أهمية "المجتمع والتواصل" في التخطيط للكوارث.

وتقول خطة الإنفلونزا البريطانية لعام 2016 إن التجمعات العامة هي "مؤشر مهم على الحياة الطبيعية" وأن "هناك القليل من الأدلة المباشرة على فوائد إلغاء مثل هذه الأحداث".

وتقول إنه يجب على السلطات أن تعطي الأولوية على الفور لإنشاء "مساحات آمنة كبيرة وجيدة التهوية" للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء. وسيشمل ذلك إعادة استخدام أماكن مثل دور السينما ومراكز الترفيه وقاعات المدينة كمراكز مجتمعية.

وتضيف أهمية أن يكون لدى الأشخاص "هدف"، لذا يجب السماح بالقدرة على مقابلة الأشخاص اجتماعيًا في الخارج بمجرد أن تتضح طبيعة الفيروس.

بالمثل، يجب السماح للحانات والبارات والمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها في الهواء الطلق في أقرب وقت ممكن، كما تقول.

في حين أن خطة الأنفلونزا تنصح بإغلاق المدارس في المناطق المصابة، فقد تم اقتراح تدابير طوارئ لسرادقات مؤقتة لاستضافة الدروس - أو مجرد أماكن يذهب إليها الأطفال.

ويقول البروفيسور إيستهوب: "لا يملك الكثير من الأطفال حدائق، لذا من المهم إيجاد طرق منظمة لإخراجهم من المنزل".

ويضيف: "بالنسبة لسرادقات التعليم، قد تتوقع رؤية ثلاث أو أربع مدارس مدمجة معًا."

"جائحة" أخرى؟

وكانت الحكومة البريطانية انفقت المليارات على نظام الاختبار والتتبع الخاص بها، والذي شمل مراكز الاختبار، وخط مساعدة فيروس كورونا، وتتبع الاتصال اليدوي من خلال ما كان يعرف آنذاك باسم الصحة العامة في إنكلترا Public Health England، وتطبيق كورونا الهيئة الوطنية للصحة العامة NHS COVID.

ويقول البروفيسور كوتشارسكي إنه في حين أن الاختبارات السريعة مهمة لمنع الأشخاص من نشر الفيروس بشكل أكبر، وكان التطبيق "يبشر بالكثير"، فقد تكون هناك حاجة إلى تتبع رقمي أكثر ابتكارًا لتجنب الاعتماد على إغلاق آخر.

ويقول: "كان الوباء إلى حد ما هو قيام تطبيق NHS بما تم تصميمه للقيام به".

ويضيف: "ولكن من خلال البنية التحتية لتتبع الاتصال الرقمي التي تمتلكها بعض الدول الآسيوية، يمكنك الحد من التعطيل لأولئك الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في تفشي معين بدلاً من العودة إلى التدابير الشاملة."

ويحذر من أن الأمر سيتطلب "محادثات صعبة" حول الخصوصية، ولكن الخيارات تشمل استخدام موقع الهاتف الذكي ومعاملات بطاقة الخصم لربط الأشخاص بالحالات المحددة.

وفي بعض البلدان، سيؤدي ترك الحجر الصحي إلى قيام هواتف الأشخاص بإخطار المتتبعين تلقائيًا باحتمال انتشار المرض بشكل أكبر.

ويقول السكان المحليون إنه يجب على الجميع التماسك معًا وتذكر أن البقاء في المنزل يمكن أن ينقذ الأرواح 3:07

هل يمتثل الجمهور؟

عندما قدم خبراء الصحة العامة أدلة للتحقيق بشأن فيروس كورونا العام الماضي، قالوا إنهم مخطئون في افتراض أن الجمهور سوف يتعب قريبًا من الإغلاق ويعاني من "الإرهاق السلوكي".

ويقول عالم النفس الاجتماعي وخبير سلوك الحشود كريس كوكينج إن انعدام الثقة في الحكومة هو الذي تسبب في انخفاض معدلات الامتثال - وليس مجرد "التعب" من القيود.

ويقول المحاضر الرئيسي في جامعة برايتون: "يجب أن تكون الرسالة العامة إيجابية". "لأنه إذا نشأ موقف آخر، حيث أصبح ذلك ضروريا، فمن المرجح أن يمتثل الناس".

ويقول إنه إذا كانت هناك حاجة إلى إغلاق آخر، فسيتعين على حكومة حزب المحافظين الحالية إما تقليل الفضائح المتعلقة بانتهاك القواعد - أو تغيير السيطرة بالكامل لإبقاء الجمهور في صفها.

ويضيف: "إذا كانت لدينا حكومة جديدة، فمن المرجح أن يثق الناس بها لأنهم سيكونون أقل احتمالاً أن يقولوا: "إنها نفس المجموعة التي كانت من قبل - لماذا يجب علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى؟"

ومن غرامات فيروس كورونا إلى الاعتقالات التي تمت خلال احتجاجات "حياة السود مهمة" والوقفة الاحتجاجية لسارة إيفرارد، يصف البروفيسور إيستهوب تشريعات الإغلاق بأنها "سيئة بالتأكيد" و"مطبقة بقسوة".

ويقول الدكتور كوكينج إن "قوانين الإغلاق لا علاقة لها إلى حد كبير بقرار الناس بالالتزام بالقيود أم لا. الأمر لا يتعلق بالقوانين المعمول بها، بل بما إذا كان الناس يتعاطفون نفسياً مع الحاجة إلى الامتثال".

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يفعلون ذلك، فإن التعامل مع كل سبب على حدة أمر مهم لتجنب خلق حركة جماعية من "المتشككين في الإغلاق".

ويضيف الدكتور كوكينج: "قد يشعر الناس بعدم القدرة على الامتثال للقيود لأسباب كثيرة مختلفة. ولكن من الخطأ الحقيقي أن نجمعهم جميعًا معًا لأنك تحددهم جميعًا بعد ذلك كجزء من نفس المجموعة، مما يزيد من عزلتهم عن السلطات".

هل سنكون مستعدين بشكل جيد؟

قبل أربع سنوات من انتشار فيروس كورونا، أجرت المملكة المتحدة تدريبات سرية للاستعداد لمواجهة تفشي الأنفلونزا وفيروس كورونا.

وتم تجميع تقرير مفصل عن تدريبات الإنفلونزا، لكن مسؤولي الصحة العامة أخبروا لجنة التحقيق الخاصة بفيروس كورونا أن تدريبات فيروس كورونا لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها.

وفقا للأستاذ كوتشارسكي وإيستهوب، يمكن تكييف خطة الأنفلونزا الأكثر شمولا بسهولة.

ويقول البروفيسور كوتشارسكي: "إن فصل خطة الأنفلونزا عن خطة فيروس كورونا هو هراء".

ويضيف: "كانت خصائص كوفيد-19 تشبه إلى حد كبير نوع العدوى في جائحة الأنفلونزا. وكان ينبغي أن تكون هناك مناقشة أوسع حول النتيجة المقبولة من المقايضات المروعة التي كان علينا القيام بها".

وتقول البروفيسورة إيستهوب في أواخر عام 2010، إنها ومخططو الطوارئ الآخرون حددوا ثغرات في البنية التحتية مما يعني أن المملكة المتحدة "لم تكن مستعدة حتى لوباء يمكن التحكم فيه نسبيًا" فيما يتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية. وتقول أيضًا إن مخزونات معدات الوقاية الشخصية "فشلت" في عام 2017.

لكنها تقول إن قدرة الإنترنت على التعامل مع العديد من العمليات التي تنتقل عبر الإنترنت هي "تمكينية وتوحيدية" في نفس الوقت. وتضيف: "لم نكن نعرف مدى جودة أدائها، ولكن في النهاية، كان ذلك أحد الأسباب التي جعلتنا لا ننهار تمامًا".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية لشبكة سكاي نيوز: "طوال الوباء، تصرفت الحكومة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، ومنع إرهاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقديم لقاح رائد عالميًا أدى إلى حماية ملايين الأرواح في جميع أنحاء البلاد".

واضاف: "لقد قلنا دائمًا أن هناك دروسًا يمكن تعلمها من الوباء ونحن ملتزمون بالتعلم من نتائج تحقيق كوفيد-19 والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تخطيط الحكومة واستعداداتها للمستقبل. وسننظر في جميع التوصيات المقدمة إلى الوزارة بالكامل."

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