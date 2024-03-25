لندن: في تحليل لمقدمات وأسباب "مذبحة موسكو" ورد الفعل الذي لا يتناسب مع قوة جهار الأمن الروسي، أكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المعضلة التي تواجه روسيا الآن، هي الإجابة على السؤال الذي يقول "كيف حدث ذلك؟"، وهل كان للانشغال الأمني والعسكري والاستخباراتي بالحرب مع أوكرانيا دور في اهمال "التهديد الإسلامي"؟

وبالنظر إلى جهازها الأمني ​​العملاق، فإن استجابة موسكو البطيئة للهجوم الإرهابي تعتبر صادمة للعالم أجمع، وبينما تعيش روسيا حالة الحداد على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة، فإلى جانب الحزن يأتي السؤال الصعب الذي يتبع معظم الحوادث المماثلة: كيف حدث هذا؟

فشل الجهاز الأمني العملاق

إن استئصال الخلايا الإرهابية المدربة تدريباً جيداً ليس بالمهمة السهلة بالنسبة لأجهزة الأمن في أي بلد حول العالم، ولكن هناك دلائل عديدة على أن الفشل في منع هجوم الجمعة يرجع إلى حد كبير إلى فشل أمني كارثي من جانب السلطات الروسية.

لقد كان هناك تحذير علني من حكومة الولايات المتحدة في وقت سابق من شهر آذار (مارس) بأنها علمت بوجود "خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو" من جانب وبواسطة الإرهابيين.

ويشير التحذير، الذي تمت مشاركته أيضا بشكل خاص مع الحكومة الروسية، إلى أن واشنطن قد حصلت على بعض المعلومات الاستخبارية المحددة إلى حد ما فيما يتعلق بهجوم قادم، ولكن بوتين، وقبل ثلاثة أيام من الهجوم، تجاهل هذه التحذيرات، واصفا إياها بأنها "محاولة لتخويف وترهيب المجتمع الروسي".

وفي ضوء رفض بوتين العلني للتهديد، يبدو أيضا أن السلطات الروسية لم تتخذ إجراءات أمنية إضافية لحماية مثل هذه التجمعات الكبيرة، حيث تحدث العديد من الشهود عن وجود أمني ضعيف للغاية في قاعة مدينة كروكوس.

كان رد الشرطة على الهجمات بطيئا للغاية لدرجة أن حفنة من المهاجمين تمكنوا من التجول في المكان بأريحية، وقتلوا أكثر من 100 شخص ثم هربوا دون أن يتم القبض عليهم أو إطلاق النار عليهم على الفور.

أوكرانيا والمعارضة الداخلية "أولوية"

بالنسبة لدولة لديها جهاز أمني عملاق، فإن الاستجابة البطيئة هذه تعتبر صادمة، وقارن بعض الروس بوضوح رد فعل الشرطة الغائب يوم الجمعة بالحضور الملفت والقوي للشرطة في جنازة زعيم المعارضة أليكسي نافالني، بعد وفاته في سجن روسي.

من الواضح أن أولويات جهاز الأمن الفيدرالي كانت خاطئة، وكانت خطتهم الرئيسية تتعلق بأوكرانيا والمعارضة الداخلية، وقال مارك جاليوتي، الخبير في أجهزة الأمن الروسية: “هذه هي الأولويات الموضوعة من أعلى”.

مع اشتداد حملة القمع على المعارضة خلال العامين الماضيين منذ الغزو الشامل لأوكرانيا، قامت أجهزة بوتين الأمنية بملاحقة الأشخاص الذين وضعوا إعجاباتهم على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المناهض للحرب.

فقد تم إرسال الآلاف من مسؤولي الأمن بعيداً عن وظائفهم اليومية في روسيا لإدارة عملية الاستيلاء على الأجزاء المحتلة حديثاً من أوكرانيا، واعتقال المتعاطفين مع أوكرانيا وزرع الرعب في دولة أجنبية بدلاً من مراقبة التهديدات الأمنية في الداخل.

استرخاء في مواجهة الإرهاب الإسلامي

وكان هناك أيضاً شعور بأن التهديد الذي يشكله الإرهاب الإسلامي المحلي، والذي كان حاضراً على الدوام خلال العقد الأول من حكم بوتين، قد تراجع.

وأدت تكتيكات الذراع القوية في منطقة شمال القوقاز، جنباً إلى جنب مع السماح لعدة آلاف من المتطرفين بالمغادرة إلى سوريا والعراق قبل عدة سنوات، إلى الشعور بأن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي قد انتهت.

وقال أحد المحللين الذين يعملون على هذه الظاهرة داخل روسيا: "لقد استرخى الجميع وكان هناك شعور عام بأنه لم يعد هناك تهديد خطير".

تختلف الديناميكيات المستخدمة في هجوم يوم الجمعة، حيث يبدو أن معظم مرتكبي الهجوم مواطنون متطرفون في طاجيكستان، عن الهجمات الإرهابية في الجزء الأول من حكم بوتين، عندما كان المهاجمون يميلون إلى أن يكونوا من شمال القوقاز.

آسيا الوسطى ليست نقطة عمياء

وقال جالوتي: "يظل الإرهاب الإسلامي في آسيا الوسطى يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لجهاز الأمن الفيدرالي، يتمتع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بخبرة كبيرة في التعامل مع المتطرفين في القوقاز، وقد أنفقوا موارد ضخمة على ذلك، لكن آسيا الوسطى هي أكثر من مجرد نقطة عمياء".

وكما كان متوقعا، في أعقاب الهجوم، كثرت الشائعات والنظريات الجامحة حول من قد يكون مسؤولا "حقا"، حتى عندما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن إراقة الدماء.

ألمح بوتين إلى وجود روابط أوكرانية مفترضة بالهجمات، وذهب المعلقون الروس المؤيدون للحرب إلى أبعد من ذلك، حيث بذلوا جهودا منسقة للإشارة إلى أن مزاعم تنظيم الدولة الإسلامية كانت مجرد ذريعة وأن الهجمات كانت في الواقع من تنظيم كييف، وقد نفت أوكرانيا ذلك بشدة.

هل فعلتها موسكو؟

وفي الوقت نفسه، أشارت المخابرات العسكرية الأوكرانية وبعض المعلقين الغربيين إلى أن الأمر برمته نظمه أو سهله الكرملين لتعزيز المجهود الحربي في أوكرانيا.

لا يوجد حتى الآن أي دليل على صحة أي من هذه الفرضيات، على الرغم من أن الادعاءات المنسقة حول تورط أوكرانيا من قبل مصادر روسية تشير إلى أن الكرملين يخطط لاستغلال آثار الهجمات لتحقيق مكاسب سياسية.

وسوف تظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت مزاعم الكرملين بشأن أوكرانيا هي مجرد تكتيك لابعاد الانتباه عن الفشل الاستخباراتي، أو ما إذا كانت ستستخدم لتعزيز وتصعيد خطاب الحرب.