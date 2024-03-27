إيلاف من بيروت: أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، “أننا جاهزون من الليلة لـ”التصرّف” على الحدود اللبنانية”، مشيرا إلى “أننا نشهد حربا منذ 6 أشهر على حدود لبنان”.

وقال في تصريح مساء الأربعاء: “ننفذ هجمات نوعية ضد حزب الله لتكبيده خسائر فادحة”، مشددا على “أننا عازمون على تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية مع لبنان”.

حزب الله بدأ يخاطر

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد اكد ان "لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى "حزب الله) تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، ليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضاً".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و"حزب الله" يخاطر"، مؤكداً عدم وجود "تهديد على الحدود (الشمالية) لأنه تم دفع "حزب الله" إلى الداخل، وفقد العديد من عناصره.

كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" يحاول الدخول إلى إسرائيل من خلال الفرع اللبناني لمنظمة "الجماعة الإسلامية"، حسب ما نقلت صحيفة "هآرتس".

تدريبات جوية

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقاً اليوم أن سلاح الجو استأنف تدريباته السنوية التي علقها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بسبب بدء العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "في بداية الحرب، جمد سلاح الجو الإسرائيلي برنامجه التدريبي السنوي، ووجهت كل الموارد والاهتمام إلى المجهود الحربي. وفي الأسابيع القليلة الماضية، عاد سلاح الجو تدريجيا إلى التدريب، وتمت الموافقة على البرنامج التدريبي للعام الحربي الحالي".

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي "سيركز على زيادة جاهزية القوات الجوية للحرب في الاتجاه الشمالي وفي اتجاهات أخرى لفترة طويلة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن برنامج التدريب سيتضمن تنفيذ ضربات واسعة النطاق وبعيدة المدى، وتحليق في عمق أراضي العدو المحتمل، بالإضافة إلى تدريبات على تنفيذ العميات المفاجئة.

وأضاف: "تم تنسيق برنامج التدريب بطريقة لا تتعارض مع الأنشطة العملياتية في الحرب في قطاع غزة والتفاعل مع القوات البرية".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا، مع تصاعد حدة الاشتباكات. فيما جددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".