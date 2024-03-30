إيلاف من الرباط: توج حفل افتتاح كأس العالم للأندية الذي احتضنه المغرب سنة 2023 كأفضل حفل خلال فعاليات HEAVENT AWARDS 2024 الذي جرى في "كان" الفرنسية.

وتسلم المغرب جائزة أفضل حفل افتتاح لتظاهرة عالمية،في حفل أقيم، الخميس بالمدينة الفرنسية،بحضور مشاهير و شخصيات دولية في مجال تنظيم الأحداث الدولية.

وأوضح بيان لوزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية،تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه،أن منظمة HEAVENT AWARDS كانت قد اختارت الحفل المنظم من طرف الوزارة المغربية،ضمن أفضل الأعمال المرشحة إلى جانب حفلات افتتاح أخرى لتظاهرات رياضية دولية قبل أن تتوج كأفضل حفل.

ويعكس هذا التتويج العالمي،بحسب بيان الوزارة،"حرفية ومهارة الإبداع المغربي لحفل افتتاح تظاهرة دولية"،كما يظهر "قدرة المغرب على تنظيم أكبر الأحداث الدولية في جميع المجالات".

وذكر البيان أن الحفل المنظم بملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة"،كان قد "أبهر المتابعين عبر العالم،بتقديمه فقرات فنية مميزة،عرّفت بتراث المملكة المغربية وأبرزت مدى انفتاحها على العالم".

وكرم الحفل،الرحالة المغربي ابن بطوطة،بكونه صلة وصل بين الثقافات والشعوب، ولمساهمته برحلاته المكوكية في انفتاح المغرب على العالم.كما قدمت فرق تراثية مغربية لوحات فنية تعكس غنى وأصالة التراث المغربي،فضلا عن تكريم أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي الراحل بيلي وظهور خاص للناخب المغربي وليد الرگراكي، الذي قاد منتخب المغرب إلى إنجاز تاريخي في نهائيات كأس العالم - قطر 2022.