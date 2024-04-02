إيلاف من لندن: دعا وزير الخارجية البريطاني اللورد كاميرون إسرائيل إلى تقديم "تفسير كامل وشفاف" بعد مقتل عامل إغاثة بريطاني واحد على الأقل بين سبعة متطوعين قتلوا في غارة على غزة.

كما قُتل مواطنون من بولندا وأستراليا، بالإضافة إلى مواطن مزدوج الجنسية من الولايات المتحدة وكندا وفلسطيني كان يقود السيارة التي كانوا يستقلونها جميعًا.

وكان تم توظيف المتطوعين من قبل المطبخ المركزي العالمي (WCK)، وهي منظمة غير حكومية توفر الغذاء للفلسطينيين النازحين.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ثلاثة مواطنين بريطانيين قتلوا في الغارة، نقلاً عن سجلات المستشفى. ولم تتمكن سكاي نيوز من التحقق من هذه التقارير.

اعتراف

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمسؤولية القوات الإسرائيلية، قائلا إنه وقع "حادث مأساوي لضربة غير مقصودة لقواتنا على أبرياء في قطاع غزة".

وأضاف: "يحدث ذلك في الحرب، ونحن نتحقق من ذلك حتى النهاية، ونحن على اتصال مع الحكومات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتكرر هذا الشيء مرة أخرى".

وكان نتنياهو يتحدث بعد خروجه من مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد إجراء عملية فتق ناجحة.

وجاءت تعليقاته بعد أن قال اللورد كاميرون إن أنباء الغارة الجوية على عمال الإغاثة في WCK "محزنة للغاية".

وأضاف كاميرون على منصة التواصل الاجتماعي X: "وردت أنباء عن مقتل مواطنين بريطانيين، ونحن نعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم".

وقال: "هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا يعملون على توصيل المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وأكد: "من الضروري أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. وطالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث".

كلام ايرين غور

وفي الوقت نفسه، قالت الرئيس التنفيذي للمطبخ المركزي العالمي ـ WCK، إيرين غور، إن فريق المتطوعين كان "يسافر في منطقة منزوعة السلاح في سيارتين مدرعتين تحملان شعار WCK ومركبة ذات جلد ناعم" عندما أصيبت.

وقالت المؤسسة الخيرية إنه على الرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها أحد المستودعات في بلدة دير البلح بوسط غزة.

وقف العمليات

وأضافت أنها ستوقف عملياتها على الفور في المنطقة. وقالت المنظمة الخيرية في بيان "هذه مأساة. لا يجب أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفا أبدا".

وأضافت السيدة غور: "هذا ليس هجومًا على WCK فحسب، بل إنه هجوم على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب. وهذا أمر لا يغتفر".

وقال مجلس المطبخ العالمي WCK، الذي أسسه الشيف الشهير أندريس في عام 2010، الشهر الماضي إنه قدم أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدار 175 يومًا.

ووصف السيد أندريس أولئك الذين ماتوا بأنهم "العديد من أخواتنا وإخوتنا" - وكتب على X: "هؤلاء أناس... ملائكة... لقد خدمت جنبًا إلى جنب في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، وجزر البهاما، وإندونيسيا. إنهم ليسوا مجهولي الهوية... إنهم ليسوا مجهولين".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري "مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ملابسات هذا الحادث المأساوي".

