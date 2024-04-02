الرياض: أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، الثلاثاء، أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، والالتزام بالقوانين الدولية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان لبيدرو سانشيز، في قصر السلام بجدة، حيث استعرضا علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.