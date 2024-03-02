الرياض: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر فبراير 2024، اختصاصاتها ومهماتها من خلال إجراء 3209 جولة رقابية، والتحقيق مع 288 مشتبهاً بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء.

وأضافت أن هذه القضايا شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير خلال فبراير في 6 جهات حكومية، وكشفت الهيئة أنه تم إيقاف 126 مواطناً ومقيماً منهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء.