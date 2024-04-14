إيلاف من لندن: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي فجر الأحد، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل مؤكدا أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.

وأردف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت لافتاً إلى أن صاروخاً إيرانياً أصاب فتاة وألحق أضراراً طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.

وأكد هاغاري أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

استهداف قاعدة اسرائيلية في النقب

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أنها استهدفت قاعدة جوية إسرائيلية بنجاح في النقب بصواريخ خيبر. وأضافت الوكالة، أن القاعدة الجوية المستهدفة في النقب كانت منطلقا للهجوم على القنصلية بدمشق.

نتانياهو: من يؤذينا نؤذيه

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن إسرائيل سوف تحمي نفسها من أي تهديد، وإنها ستفعل ذلك بكل هدوء وإصرار، على حد قوله. وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل قوية وجيشها قوي وشعبها قوي ومن يؤذينا نؤذيه" مشددا على أن "إسرائيل مستعدة لأي استهداف مباشر من إيران". وتابع "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو سواء في الدفاع أو الهجوم".

حالة تأهب

وقد أعلنت دول عدة بالمنطقة، منها لبنان والعراق والأردن، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية، كما قالت مصادر عسكرية إن سوريا وضعت أنظمة الدفاع أرض جو روسية الصنع من طراز بانتسير حول العاصمة دمشق والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع ضربة إسرائيلية.

أميركا وبريطانيا تسقطان مسيرات

وكان الجيش الأميركي أعلن اسقاط طائرات مسيرة إيرانية متجهة نحو إسرائيل (السبت).

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الجيش الأميركي أسقط طائرات مسيرة إيرانية متجهة نحو إسرائيل، أمس (السبت)، لكنهم لم يذكروا عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أو المواقع المحددة لإسقاطها، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن القوات الأميركية والبريطانية إسقطت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج حدود إسرائيل.