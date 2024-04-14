فرانكفورت (ألمانيا) : علقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا حتى الإثنين رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وعمّان في الأردن وأربيل في كردستان العراق، وفق ما أعلن الأحد متحدّث باسمها.

وقال متحدّث في تصريح لوكالة فرانس برس إن شركة الطيران الألمانية "تراقب باستمرار الأوضاع في الشرق الأوسط" عقب الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل ليل السبت-الأحد.

وستبقى معلقة الرحلات من وإلى بيروت وطهران حتى 18 نيسان (أبريل) على أقرب تقدير، بعدما قالت الشركة إن طائراتها لن تستخدم بعد الآن المجال الجوي الإيراني.

ورحلات لوفتهانزا إلى العاصمة الإيرانية معلّقة منذ السادس من نيسان (أبريل).

وأعلنت إسرائيل إعادة فتح مجالها الجوي صباح الأحد وكذلك الأمر بالنسبة للأردن ولبنان والعراق المحاذي لإيران.