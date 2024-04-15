أبوظبي: اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن القوات الإسرائيلية نجحت في التصدي للهجوم الإيراني، الذي وقع ليل السبت.

وأكد أولمرت في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن طهران "هُزمت"، معتبرا أنه "لا حاجة لرد إسرائيلي".

وأضاف: "أسقطنا معظم الصواريخ البالستية والمسيّرات التي أطلقتها ايران. مما يعني أن إيران هُزمت وتم إذلالها، وليس هناك أي شيء علينا أن نفعله الآن".

انتخابات مبكرة

وفي رده على سؤال حول استفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الهجوم الإيراني، أكد أولمرت إنه "يؤيد زعيم المعارضة يائير لابيد في الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن نتنياهو "لا يريد إجراء انتخابات لأنه يعلم أنه سيسقط".

وأضاف: "لا أعتقد أن نتنياهو يستفيد من الهجمات الأخيرة. نحو 70 بالمئة من الإسرائيليين لا يثقون اليوم في نتنياهو. صحيح أنه يقاوم ضد إقامة أي انتخابات مبكرة لأنه يعلم انه سيسقط".