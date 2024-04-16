إيلاف من لندن: تحركت الشرطة في بروكسل يوم الثلاثاء لإغلاق تجمع مستمر للنخبة اليمينية المتشددة "المحافظة" في أوروبا.

وكان من المقرر أن يستقبل مؤتمر المحافظين الوطني الزعيم المجري فيكتور أوربان والسياسي البريطاني نايجل فاراج خلال اليومين المقبلين، لكن سلطات إنفاذ القانون وصلت بعد ساعتين من انعقاد الحدث في مكان كلاريدج، بالقرب من الحي الأوروبي، لإبلاغ المنظمين بأن الحدث سيكون تم إنهاؤه.

خشية اضطراب

وقال ضابط شرطة استمعت إليه صحيفة (بوليتيكو) لأحد المنظمين: "قررت السلطات إغلاق الحدث بسبب احتمال حدوث اضطراب عام".

وكانت أبواب المكان قد أُغلقت بالفعل، حيث كان من المقرر أن يلقي فاراج، مهندس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خطابًا رئيسيًا في الساعة 11 صباحًا.

وعندما صعد على خشبة المسرح، مع استمرار الأحداث الدرامية خارج المكان، انتقد فاراج سلطات بروكسل ووصفها بأنها "ببساطة وحشية" لمحاولتها إلغاء الحدث.

وقال عضو البرلمان الأوروبي السابق غاضبًا: "كنت أعلم أنه لن يتم الترحيب بي مرة أخرى في بروكسل".

ولم يكن بطل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحده في انتقاداته اللاذعة للبيروقراطية في المدينة.

وقال فرانك فوريدي، أحد المنظمين من مركز الأبحاث اليميني MCC، الذي يشارك في رعاية الحدث، لصحيفة (بوليتيكو): "إنه حقًا شيء خارج عن الديكتاتورية التافهة، إنهم يحاولون استخدام سبب فني لتوضيح نقطة سياسية. وأخبروا المالك أنه إذا لم يتم إغلاقه فسوف يقطعون الكهرباء".

أمر رسمي

وبعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من وصولها لأول مرة، عادت الشرطة في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا لتسليم أمر رسمي إلى منظم الحدث المحلي أنتوني جيلاند، رئيس الموظفين في مركز الابحاث اليميني MCC.

وأعطته الشرطة 15 دقيقة لقراءة الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات والتوقيع عليها.

وقالت الشرطة: "أحد الأسباب التي قُدمت لنا، وهو ليس السبب الوحيد، هو أنه سيكون هناك احتجاج مضاد بعد ظهر اليوم حوالي الساعة الخامسة مساءً. والفكرة هي أن الشرطة غير قادرة على حماية حرية التعبير في هذا الحدث".

وبحلول الساعة الثانية بعد الظهر، كانت المواجهة مستمرة منذ ما يقرب من ثلاث ساعات. لقد غادر بعض الحاضرين، لكن معظمهم ظلوا متواجدين للاستماع إلى بقية أعضاء اللجنة.

استراحة ومقبلات

وبينما أقامت الشرطة حاجزًا خارج المكان، أخذ رواد المؤتمر استراحة للاستمتاع بعدد كبير من المقبلات، بما في ذلك الكارباتشيو مع الهليون وسمك السلمون المدخن وأطباق الجواكامولي.

وفقًا لفوريدي، كان على منظمي المؤتمر الاتصال بخدمة تقديم الطعام الجديدة بعد منع الخدمة الأصلية من الحضور إلى مكان انعقاد المؤتمر.

وكانت مساحة كلاريدج للفعاليات هي بالفعل المكان الثالث للمؤتمر، بعد أن أبعدته المساحة الأولى - حفلة نوبل - تحت ضغط من عمدة بروكسل الاشتراكي فيليب كلوز، ومارس عمدة إتربيك الليبرالي ضغوطًا على فندق سوفيتيل الفاخر لإلغائه في المحاولة الثانية.

وقال أمير كير، رئيس بلدية سان جوسيه تن نود، حيث يقع كلاريدج، لصحيفة (بوليتيكو) عبر البريد الإلكتروني في وقت سابق إنه “سيتخذ على الفور إجراءات لحظر” الحدث.

التونسي الشجاع

وأشاد فاراج بمالك كلاريدج ووصفه بأنه "الرجل التونسي الشجاع" الذي وقف في وجه "المتنمرين" الذين يريدون إغلاق المؤتمر.

وأخبرت الشرطة المنظمين أن هناك خطر قيام المتظاهرين بالتسبب في اضطرابات مدنية في المكان في وقت لاحق بعد الظهر. أخبر جيلاند الشرطة أنهم سيطعنون في قرار رئيس البلدية أمام المحكمة بإبقاء العرض على الطريق.

وبدأ الضيوف يتدفقون على المكان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، واصطفوا لتناول القهوة والكرواسان والمقاعد قبل المؤتمر المزدحم.

وكان المكان مكتظًا ببحر من البدلات الزرقاء والسوداء، ومزيج من الأكاديميين والطلاب والمسؤولين من جميع أنحاء العالم.

تفاخر

وتفاخر المنظمون بانتصارهم على زعماء بروكسل المستيقظين، لكن هذا الشعور لم يدم طويلا. حوالي الساعة 11 صباحًا، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لإلقاء فاراج خطابه، بدأت الأحاديث حول وجود الشرطة تنتشر في جميع أنحاء المكان.

وكان من بين الحاضرين الآخرين المقررين في هذا الحدث، سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، وإيريك زيمور، وهو زعيم يميني متطرف ترشح لمنصب رئيس فرنسا في عام 2022.

يذكر أنه يتم تنظيم مؤتمر المحافظين الوطني NatCon من قبل مؤسسة إدموند بيرك، وهي مؤسسة فكرية يمينية.

وكان السياسي البريطاني اليميني فاراج قال: "أفهم أن الشرطة حريصة جدًا على إغلاق هذا الأمر. إذا كانوا سيغلقون المؤتمر، فيمكنهم فعل ذلك معي على المسرح".