أثار الهجوم الإيراني على إسرائيل وما تبعه من ردود فعلٍ تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل، لا سيما وأن الهجوم هو أول عملية مباشرة من هذا النوع تشنها طهران على إسرائيل.

وشنّت إيران هجوماً بما يزيد على 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل، وأعلنت طهران أن هجومها يأتي رداً على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومقتل أحد كبار القادة في فيلق القدس في سوريا ولبنان.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني قائلا إن الهجوم كان "تصعيداً خطيرً وغير ضروري"، كما أشاد بالقوات الجوية البريطانية ودورها في حماية المدنيين.

"كان الهجوم الإيراني الليلة الماضية يمثل تصعيداً خطيراً، وغير ضروري". "أريد أن أشيد باحترافية وشجاعة القوات الجوية الملكية، وحلفائنا في حماية المدنيين".

Iran’s attack last night was a dangerous and unnecessary escalation.



I want to pay tribute to the professionalism and bravery of the @RoyalAirForce and our allies in protecting civilians. pic.twitter.com/UEFzTBNJld — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 14, 2024

كما غرد الرئيس الأمريكي قائلا: "لقد التقيت للتو مع فريق الأمن القومي الخاص بي للحصول على تحديث بشأن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل. إن التزامنا بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها هو التزام جاد".

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx — President Biden (@POTUS) April 13, 2024

تباينٌ حول قوة وجدوى الهجوم

مع إعلان إسرائيل تصديها لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة، ووقوع أضرار "طفيفة" وفق بيانات الجيش، شكك العديد من الكتاب والمغردين بجدوى الهجوم، معتبرين أنه لم يحقق أي أهداف.

غرد عمر عبد العزيز قائلاً "إن إيران ليست عدوة لإسرائيل"، ذلك أنها أبلغت مسبقاً عن موعد الهجوم، واصفا ما حصل بالـ"مسرحية".

إيران ليست عدو إسرائيل.

إيران تنسق القصف قبل الموعد استهبال!

هذه مسرحية!

فيه احد يعلم احد انه بيقصفه قبل الموعد؟

ايران واسرائيل يلعبون علينا!

ليش مايقصفونهم بالنووي طيب يورونا شطارتهم!



ارجوك لا تكتب الكلام ذا خارج قروب العايلة 🌺 — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) April 13, 2024

بينما ذهب آخرون لاتهام إيران بالمساهمة في إطلاق صواريخ وقصف منازل سورية في السنوات الماضية، بشكل أعنف وأكثر جدية من الهجوم الذي قامت به على إسرائيل.

صواريخ ايران وبشار وهي تتساقط على بيوت المدنيين في سوريا



بالمقابل تتحول هذه الصواريخ الى ألعاب نارية عندما تكون فوق اسرائيل pic.twitter.com/PFG6exPfdm — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) April 15, 2024

في الجهة الأخرى، وصف الكثير من المغردين الضربة بأنها "قوية" و"موجعة" لإسرائيل.

pic.twitter.com/aSIJVisHAS



يحرق بيّ هالحالة! اذا ايران ما ضربت بيقولوا "متواطئة أو جبانة، أو ضعيفة، ما شاطرة عير بالعنتريات وبتوريط الآخرين في حروبها"،

وإذا سددت ضربة موجعة بإتقان وابداع، بيقولوا "تمثيلية ولعبة مفرقعات"!



يا أخي اعتمدوا على رأي طيب!



اسمعوا احباب قلبكم بالكيان، شو… — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) April 14, 2024

لا يحق لك ان تنتقد افعال الاخرين الا عندما يكون فعلك اقوى



اما وانت بلا فعل وبلا موقف فلا تتكلم اطلاقا



وللعلم كلامك لا قيمة له



مثلا لو قلت بان الرد الايراني قوي ماذا سنستفيد وانت بلا قيمة وبلا موقف اصلا



وان قلت مسرحية فما قيمتك وما وزنك



انت مجرد صفر بلا وزن ولا قيمة — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) April 15, 2024

كما لاقى منشور للشيخ أحمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، انتشاراً واسعاً بعدما وصف الرد الإيراني بـ "الجريء" وبأنه "يسر الخاطر حقاً".

إن ما تناقلته وسائل الإعلام عن رد جريء للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الكيـ.ـان الصهيـ.ـوني؛ أمر يسر الخاطر حقا، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب. نحيي هذه الخطوة، ونتطلع إلى ما يكسر شوكة الصهـ.ـاينة وأعوانهم ويخلِّص المسلمين من شرورهم. pic.twitter.com/wnJWdlS0fh — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 14, 2024

أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، فوصف عملية صد الهجوم بمعركة جوية "معقدة وناجحة"، وقال في تغريدة له إن الجيش "تمكّن بالتعاون مع تحالف إقليمي قوي، من منع وإحباط الهجوم الإيراني".

لقد خُضنا معركة جوية معقدة وناجحة تمكّن فيها جيش الدفاع، بالتعاون مع تحالف إقليمي قوي، من منع وإحباط الهجوم الإيراني.



لقد عرّضت إيران ووكلاؤها العراق واليمن ولبنان الشرق الأوسط برمته للخطر، وجعلوه يتوقف عن الحركة. وتسببت إيران في إغلاق أجواء دول المنطقة في الوقت الذي أجرت فيه… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2024

أما حساب المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، فكان السبّاق في إعلان بدء الهجوم على إسرائيل بعدما نشر تغريدة عن "معاقبة الكيان الخبيث" وفق تعبيره، توّعد فيها بمعاقبة إسرائيل على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ولاحقاً نشر مقطع فيديو يظهر مقذوفات إيرانية تعبر سماء القدس، وقال فيها "سيغدو القدس الشريف بأيدي المسلمين، وسيحتفل العالم بتحرير فلسطين".

سيغدو القدس الشريف بأيدي المسلمين، وسيحتفل العالم الإسلامي بتحرير فلسطين. pic.twitter.com/lB1dklnWmr — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) April 14, 2024

الدور الأردني خلال الهجوم يلقى تفاعلاً

بالتزامن مع اعتراض الأردن للأجسام التي دخلت مجاله الجوي لـ"تأمين سلامة مواطنيه"، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردني، تداول العديد من روّاد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اعتراض الصواريخ الإيرانية في سماء الأردن.

هذه المشاركة في صدّ الصواريخ الإيرانية أثارت جدلاً حاداً عبر منصات التواصل، ما دفع بوزير الخارجية الأردني لأن يعلق حول هذه المشاركة في مقابلات تلفزيونية، قال فيها إن الأردن تعامل وفق تقييمات لوجود خطر من سقوط المسيرات والصواريخ على أراضيه، فيما أكد في تغريدة لاحقة أن الأردن سيتصدى لكل ما يهدد أمنه وسلامة مواطنيه.

نتنياهو يريد أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجر أميركا إلى حرب إقليمية فيذهب التركيز باتجاه إيران وينسى العالم غزة. يجب منعه.

إسرائيل تشن حريا على الضفة الغربية ايضا.

الاحتلال اساس الصراع ولا أمن دون زواله.

جهود الأردن لنصرة فلسطين لا تنقطع، ونتصدى لكل ما يهدد أمننا وسلامة مواطنينا https://t.co/ln3OVNqCvV — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 15, 2024

فيما اتهم مغردون الأردن بأنه يرتكب "خطاً استراتيجياً" بمشاركته في عملية التصدي للصواريخ الإيرانية.

مرةً أخرى يرتكب النظام في #الأردن خطأ استراتيجي للأسف بعد 7 أكتوبر..

- أخطأ حين فتح #الطريق_البري ليكون شريان حياة للصهاينة المجرمين بعد إغلاق طريق باب المندب..



- أخطأ حين قمع التظاهرات الداعمة لفلسطين واعتدى على النشميات في الطرقات، وأعتقل خيرة الشباب، وسمح لأبواق إعلامية… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 14, 2024

عندما تستخدم إسرائيل الأجواء الأردنية لقصف سورية تكون السيادة الأردنية نائمة .

أما عندما تقوم إيران بقصف إسرائيل تستيقظ السيادة الأردنية أتم الاستيقاظ #الأردن pic.twitter.com/OdH4mOrtU1 — عمر رحمون (@Rahmon83) April 14, 2024

ولاقت تغريدة لوزير الاعلام الأردني السابق سميح المعايطة وهو يدافع فيها عن الموقف الأردني انتشاراً واسعاً، إذ قال المعايطة إن "الحفاظ على الاجواء الأردنية عمل سيادي" وإن أجواء الأردن "ليست ساحة لأي دولة وليست في خدمة أي دولة في صراع النفوذ الإيراني الإسرائيلي".