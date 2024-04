أثار الهجوم الإيراني على إسرائيل وما تبعه من ردود فعلٍ تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل، لا سيما وأن الهجوم هو أول عملية مباشرة من هذا النوع تشنها طهران على إسرائيل.

وشنّت إيران هجوماً بما يزيد على 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه إسرائيل، وأعلنت طهران أن هجومها يأتي رداً على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ومقتل أحد كبار القادة في فيلق القدس في سوريا ولبنان.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني قائلا إن الهجوم كان "تصعيداً خطيرً وغير ضروري"، كما أشاد بالقوات الجوية البريطانية ودورها في حماية المدنيين.

"كان الهجوم الإيراني الليلة الماضية يمثل تصعيداً خطيراً، وغير ضروري". "أريد أن أشيد باحترافية وشجاعة القوات الجوية الملكية، وحلفائنا في حماية المدنيين".

Iran’s attack last night was a dangerous and unnecessary escalation. I want to pay tribute to the professionalism and bravery of the @RoyalAirForce and our allies in protecting civilians. pic.twitter.com/UEFzTBNJld

كما غرد الرئيس الأمريكي قائلا: "لقد التقيت للتو مع فريق الأمن القومي الخاص بي للحصول على تحديث بشأن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل. إن التزامنا بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها هو التزام جاد".

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx